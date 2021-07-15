Независимая кинокомпания A24 ищет покупателя

Киностудия А24 изучает возможность объединения активов с кем-нибудь из крупных игроков рынка, сообщает Variety. Согласно источникам издания, одна из ведущих независимых компаний Голливуда как минимум на протяжении 18 месяцев ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Возможные сценарии сделки включали слияние с отдельными игроками или непосредственное поглощение кем-то из технологических гигантов. Впрочем, неясно, насколько вопросы слияния актуальны для компании в данный момент.

Оценка компанией своих активов в размере $2,5-3 млрд поначалу вызывала скептицизм у аналитиков, но за последние 12 месяцев обстановка на рынке заметно изменилась. Приобретение онлайн-платформой Amazon киностудией MGM за $8,6 млрд также воспринималась инсадерами отрасли как сделка по завышенной цене, однако заявленная сумма в итоге подтвердилась. Кинозвезда Риз Уизерспун рассчитывает, что ей удастся для своей продюсерской компании Hello Sunshine найти партнера, готового вложить в совместное предприятие до $1 млрд. На этом фоне перспективы А24, в активе которой несколько «оскаровских» хитов, не кажутся настолько безнадежными.

Основанная в 2012 году на начальный капитал от Guggenheim Partners, А24 за девять лет разраслась до компании с более чем сотней постоянных сотрудников, работающих в офисах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Киностудия заслуженно остается одним из самых уважаемых кинобрендов в сегменте независимого кинематографа. Ставка на известных авторов, нацеленность на подготовленную публику и креативность рекламных кампаний необычных фильмов принесли компании индустриальную славу и более двадцати номинаций на «Оскар». В пакете компании скопились наиболее новаторские инди-фильмы последнего десятилетия, включая ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ, ИЗ МАШИНЫ, В МОЕЙ ШКУРЕ, ЛЕДИ БЕРД и ЛУННЫЙ СВЕТ.

Это не первый случай, когда A24 выходит на рынок в поисках потенциальных партнеров. На волне оскаровского успеха ЛУННОГО СВЕТА в 2016 году компания провела ряд переговоров с крупными студиями, но все это быстро затихло из-за того, что руководители А24 не были готовы вкладываться в совместное предприятие. В 2018-м компания подписала многолетнее соглашение с Apple, благодаря которому были запущены несколько картин, в том числе ON THE ROCKS Софии Копполы.

На данном этапе конкуренты А24 массово начинают сотрудничать с онлайн-платформами. Стриминг-гиганты как никогда заинтересованы в привлечении эксклюзивного контента и различных активов. В то же время для производства большего количества контента компании требуется все больше русурсов. Недавно компания шагнула в сторону телевидения, произведя такой культовый сериал как «Эйфория», и даже зашла на территорию более коммерческих фильмов, вложившись в ЛЕГЕНДУ О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ.

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15.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety