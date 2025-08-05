«МТС Медиа» станет владельцем студии «Кинополис»

За годы работы она участвовала в производстве более чем 300 фильмов и сериалов

Холдинг «МТС Медиа» объявил о присоединении АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Петербурге.

Студия была построена в 2009 году. В нее входят шесть современных павильонов площадью 3700 кв. м., бассейн для подводных съемок, трансформируемые пространства со специализированной техникой, собственный парк киносъемочного оборудования, студия постпродакшена и студия звукозаписи.

За годы работы «Кинополис» участвовал в производстве более чем 300 полнометражных картин и сериалов. В их числе – СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, МАСТЕР И МАРГАРИТА, СОЮЗ СПАСЕНИЯ, «Триггер», «Шаляпин», «Амура» и многие другие проекты.

Отмечается, что до вхождения в состав холдинга студия принадлежала ПАО «МТС» и работала как автономный бизнес. Процесс ее интеграции в «МТС Медиа» планируется завершить до конца этого года.

Фото: пресс-служба «МТС Медиа»