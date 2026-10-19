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Дэн Лин уволен с поста главы кинодепартамента Netflix

Автор: БК

19 октября 2026

Ожидается, что новый руководитель подразделения будет объявлен в ближайшие дни

Дэн Лин покинул пост главы кинодепартамента Netflix после почти трех лет работы, сообщает Variety. Ранее под сокращение также попали ключевые участники команды Лина – вице-президент киноподразделения Даг Белград и глава инди-направления Шероум Ким.

Официального заявления от Netflix не поступало, имя нового главы кинодепартамента пока не названо, но его объявление ожидается в ближайшие дни. Согласно слухам,  на пост претендуют Майк Де Лука и Пэм Абди (экс-руководители Warner Bros. Motion Picture Group). 

Увольнение Дэна Лина вписывается в череду масштабных сокращений в рамках реструктуризации Netflix на фоне стагнации акций и медленного роста числа подписок. Ранее работы лишились около тысячи сотрудников. Накануне также была неожиданно уволена директор по контенту Бела Баджария. Известно, что ее место займет опытный медиаменеджер Питер Райс.

Дэн Лин пришел в Netflix в 2024 году, оставив  собственную продюсерскую компанию Rideback. Продакшн был известен работой над франшизами ЛЕГО ФИЛЬМ, ОНО, ЛИЛО И СТИЧ и другими проектами. За время руководства Лин запустил или приобрел для онлайн-гиганта 88 фильмов. В их числе НА ВЕРШИНЕ, ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КЛИФФА БУТА, грядущая экранизация ХРОНИК НАРНИИ Греты Гервиг и другие проекты.  

Фото: Netflix

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