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Netflix анонсировал новую российскую психологическую драму

Автор: Виолетта Палий

10 ноября 2021

Главную роль в сериале играет Александр Петров

Netflix работает над новой российской драмой с Александром Петровым в главной роли. Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой.

Признание, поклонницы и деньги – у него есть всё. Но роскошная жизнь, о которой можно только мечтать, в один миг оказывается в прошлом, когда главный герой становится виновником преступления. Впереди – бесконечная череда ежедневных испытаний, каких он не мог себе представить. Его прежний мир теперь разрушен, а в новом нет и проблеска надежды. Путь к искуплению неизбежно будет долгим и трудным. Единственное решение – найти прощение, чтобы проснуться однажды другим человеком.

Шоураннером проекта выступает Эдуард Оганесян, сценаристы: Эдуард Оганесян, Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. В качестве продюсеров выступят Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова, Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов, а со-продюсерами — Алина Тяжлова и Мила Розанова.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно. Название и подробности о сериале будут анонсированы позже.

Эдуард Оганесян, шоураннер и сценарист, соучредитель компании «Манки Стайл»: «Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я ещё не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни».

Фёдор Бондарчук, продюсер: «Это сотрудничество — большой шаг для всей индустрии и показатель того, что мы все движемся в верном направлении и продолжаем развиваться дальше. Партнерство с Netflix — с развлекательным сервисом, который формирует тренды и задает уровень качества контента – важный продюсерский и творческий опыт для нас. Для меня это повод вновь поработать с командой мечты, вместе с которой радостно пускаться в новое интересное путешествие».

Также существует информация, что Netflix работает над еще одним оригинальным российским проектом. Работает над фильмом НИЧЕГО ОСОБЕННОГО студия 1-2-3 Production Валерия Федоровича и Евгения Никишова, которая производит проект «Анна К». Режиссер — Илья Маланин, главные роли исполняют Дарья Мельникова и Юра Борисов.

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