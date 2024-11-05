Режиссер «Айты» снимает международный проект в Малайзии

Главные роли в триллере «Пентхаус» исполнят Содзи Араи и Ирина Михайлова

Степан Бурнашев приступил к работе над новым фильмом – режиссер АЙТЫ снимает в Малайзии инди-триллер ПЕНТХАУС (Penthouse). Об этом сообщает Deadline.

В центре повествования оказывается молодая пара, которая переезжает из США в Куала-Лумпур и селится в роскошном пентхаусе в надежде начать новую жизнь. Однако их мечты быстро превращаются в кошмар: Саина начинает слышать странные звуки и видеть призраков, теряя контроль над реальностью, а Дэвид объясняет это послеродовой депрессией и стрессом. Грань между правдой и иллюзией стирается, когда девушка начинает подозревать, что ее муж может быть причастен к этим «сверхъестественным» событиям.

Главные роли в картине исполняют Содзи Араи («Полиция Токио») и Ирина Михайлова, ранее игравшая у Бурнашева сразу в нескольких проектах.

Производством ПЕНТХАУСА занимаются киностудия «Сайдам барыл» и малайзийская компания Aquila Emas Sdn. Степан Бурнашев написал сценарий картины совместно с Алексеем Амбросьевым (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ), а также выступает одним из продюсеров проекта.

Фото: кадр со съемок фильма НАША ЗИМА