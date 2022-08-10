Режиссер «Воланда» рассказал о неопределенном будущем фильма

Михаил Локшин сообщил о сложностях с финансированием досъемок и постпродакшна картины

Режиссер Михаил Локшин рассказал газете The New York Times о неопределенном будущем своей новой картины ВОЛАНД по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По его словам, создатели картины все еще не получили от государства необходимые для постпродакшна фильма средства. Режиссер объясняет это тем, что на своей странице в запрещенной соцсети он публиковал репосты западных ресурсов о специальной военной операции России в Украине. Он слышал, что люди из правительства видели скриншоты этих записей.

«Таким образом мы оказались в некотором роде под цензурой в России, – сказал Локшин. – Также мы не можем искать финансирование за рубежом, поскольку это российский фильм. Довольно абсурдное положение».

Продюсерами фильма выступают Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Игорь Толстунов, Юлия Иванова, Наталия Клибанова. В фильме снимались Август Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник. Бюджет проекта составляет 1,2 млрд рублей. Фильм участвовал в питчинге лидеров Фонда кино в июле 2022 года, создатели запрашивали 300 млн рублей. Ранее компания уже получила 500 млн рублей. Результаты июльского питчинга Фонда кино еще не были опубликованы.

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