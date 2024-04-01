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Президент России поручил выделить 165 млрд рублей на обновление учреждений культуры

Автор: Илья Кувшинов

1 апреля 2024

Срок исполнения – до 1 октября

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию и поручил правительству дополнительно выделить из бюджета не менее 165 млрд рублей на обновление учреждений культуры.

В перечне, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что «финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению организаций культуры» будет включать в себя «обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств, малых кинозалов».

Президент также поручил расширить программу «Пушкинской карты». Срок исполнения по обоим пунктам перечня – до 1 октября. 

Фото: официальный сайт Президента Российской Федерации

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