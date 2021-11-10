top banner

«Российский кинобизнес» объявил программу зимнего конвента

Автор: Виолетта Палий

10 ноября 2021

Форум пройдет с 6 по 9 декабря

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» объявил программу презентаций и мастер-классов. 

Программа на 6 декабря: 

10:00 – 18:00. Заезд участников, работа службы регистрации (ЦДП)
10:00 – 17:30. Работа индустриальной зоны (ЦДП)
10:30 – 11:00. Презентация «В контакте» (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)
13:30 – 14:00. Презентация Официальных технических партнеров ММКиФ «Российский кинобизнес». «По следам CinemaCon и СineEurope» (ЦДП. Большой зал)
14:00 – 15:00. Блок презентаций независимых дистрибьюторов, без перерыва (ЦДП. Большой зал)
15:30 – 17:30. Показ фильма представляет SPPR (ЦДП. Большой зал)
17:30 – 18:00. Отправление автобусов на Торжественное открытие МКиФ «Российский кинобизнес» (Площадь ЦДП)
18:30. Встреча гостей, прес-волл (Москино Космос)
19:30. Презентация и показ фильма открытия (Москино Космос)

Программа на 7 декабря: 

10:00 – 18:00. Работа службы регистрации (ЦДП. Фойе)
10:00 – 18:00. Работа индустриальной зоны (ЦДП)
10:30 – 12:30. Презентация кинопроектов стран Центральной Азии (ЦДП. Большой зал)
Время уточняется. Программа #Поиск (Москино Звезда)
12:30 – 14:00. Мастер–класс для студентов профильных киношкол и ВУЗов (Москино Звезда)
13:00 – 15:00. Презентация Мегого Дистрибьюшн (ЦДП. Большой зал)
12:30 – 13:00. Презентация услуг и технических решений в области кинопоказа (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)
16:00 – 20:00. Презентация Walt Disney Studios. Показ фильма (ЦДП. Большой зал)

Программа на 8 декабря: 

10:00 – 18:00. Работа службы регистрации (ЦДП. Фойе)
10:00 – 18:00. Работа индустриальной зоны (ЦДП)
10:00 – 11:30. «Киноивент – жанр креативной экономики» (Москино Звезда)
Время уточняется. Программа #Поиск (Москино Звезда)
10:30 – 11:00. Презентация услуг и технических решений в области кинопоказа (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)
11:00– 13:30. Блок презентаций независимых компаний: World Pictures, Парадиз, Про:взгляд (ЦДП. Большой зал)
12:30 – 14:00. Мастер–класс для студентов профильных киношкол и ВУЗов (Москино Звезда)
14:15 – 14:45. Презентация услуг и технических решений в области кинопоказа (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)
14:30 – 17:30. Презентация Universal Pictures Russia (ЦДП. Большой зал)
18:30 – 20:30. Презентация и показ фильма. Программа уточняется (ЦДП. Большой зал)

Программа на 9 декабря: 

10:00 – 11:30. Деловой завтрак. «Путь к зрителю». Техники продвижения киноконтента от производителя к потребителю. Открытый разговор с продюсерами, представителями дистрибьюторов и онлайн–платформ (Москино Звезда)
12:00 – 13:30. Деловой завтрак. Городские и государственные сети кинотеатров. «Артерии культурной жизни». Открытый разговор (Москино Звезда)
Время уточняется. Мастер-класс для студентов профильных киношкол и ВУЗов (Москино Звезда)
Время уточняется. Программа #Поиск (Москино Звезда)

Мероприятие впервые состоится при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Департамента культуры города Москвы. Организаторами выступят Международный форум «Российский кинобизнес» и «Москино». Открытие пройдет 6 декабря в кинотеатре «Москино Космос».

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 1 по 7 ноября
Подробнее
Власти Москвы и Подмосковья не будут продлевать нерабочие дни
Подробнее
Итоги октября 2021 года в кинопрокате России и СНГ
Подробнее
Предварительная касса уикенда: отечественный бокс-офис продолжает устанавливать антирекорды
Подробнее
Права на хоррор «Ледяной демон» проданы в Северную Америку
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4−7 ноября
Подробнее
Отечественным видеосервисам могут запретить показ контента с нетрадиционными отношениями
Подробнее
Киноаудитория уикенда: сходить в кино в локдаун планируют только 8% зрителей
Подробнее
Институт развития Интернета может возглавить Алексей Гореславский
Подробнее
Американская касса: «Вечные» выступили хуже ожиданий
Подробнее
Предварительная касса четверга: в отсутствие новых релизов продолжает лидировать «Кощей. Начало»
Подробнее
Premier заключил партнерское соглашение с холдингом ВГТРК
Подробнее
Russian Film Festival впервые проходит в Азербайджане на «Кинопоиске»
Подробнее
Netflix анонсировал новую российскую психологическую драму
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: охват у «Вечных» оказался чуть больше, чем у «Шан-Чи»
Подробнее
Международная касса: «Вечные» заняли первое место
Подробнее
Касса России: «Кощей. Начало» возглавил уикенд
Подробнее
Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров
Подробнее
Megogo Distribution объявила дату выхода «Неудержимых 4» и других релизов в России
Подробнее
«КиноПоиск» выпустит фантастический сериал от аниматоров альманаха «Любовь. Смерть. Роботы»
Подробнее