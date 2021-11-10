«Российский кинобизнес» объявил программу зимнего конвента

Форум пройдет с 6 по 9 декабря

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» объявил программу презентаций и мастер-классов.

Программа на 6 декабря:

10:00 – 18:00. Заезд участников, работа службы регистрации (ЦДП)

10:00 – 17:30. Работа индустриальной зоны (ЦДП)

10:30 – 11:00. Презентация «В контакте» (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)

13:30 – 14:00. Презентация Официальных технических партнеров ММКиФ «Российский кинобизнес». «По следам CinemaCon и СineEurope» (ЦДП. Большой зал)

14:00 – 15:00. Блок презентаций независимых дистрибьюторов, без перерыва (ЦДП. Большой зал)

15:30 – 17:30. Показ фильма представляет SPPR (ЦДП. Большой зал)

17:30 – 18:00. Отправление автобусов на Торжественное открытие МКиФ «Российский кинобизнес» (Площадь ЦДП)

18:30. Встреча гостей, прес-волл (Москино Космос)

19:30. Презентация и показ фильма открытия (Москино Космос)

Программа на 7 декабря:

10:00 – 18:00. Работа службы регистрации (ЦДП. Фойе)

10:00 – 18:00. Работа индустриальной зоны (ЦДП)

10:30 – 12:30. Презентация кинопроектов стран Центральной Азии (ЦДП. Большой зал)

Время уточняется. Программа #Поиск (Москино Звезда)

12:30 – 14:00. Мастер–класс для студентов профильных киношкол и ВУЗов (Москино Звезда)

13:00 – 15:00. Презентация Мегого Дистрибьюшн (ЦДП. Большой зал)

12:30 – 13:00. Презентация услуг и технических решений в области кинопоказа (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)

16:00 – 20:00. Презентация Walt Disney Studios. Показ фильма (ЦДП. Большой зал)

Программа на 8 декабря:

10:00 – 18:00. Работа службы регистрации (ЦДП. Фойе)

10:00 – 18:00. Работа индустриальной зоны (ЦДП)

10:00 – 11:30. «Киноивент – жанр креативной экономики» (Москино Звезда)

Время уточняется. Программа #Поиск (Москино Звезда)

10:30 – 11:00. Презентация услуг и технических решений в области кинопоказа (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)

11:00– 13:30. Блок презентаций независимых компаний: World Pictures, Парадиз, Про:взгляд (ЦДП. Большой зал)

12:30 – 14:00. Мастер–класс для студентов профильных киношкол и ВУЗов (Москино Звезда)

14:15 – 14:45. Презентация услуг и технических решений в области кинопоказа (ЦДП. Малый зал. Деловая программа)

14:30 – 17:30. Презентация Universal Pictures Russia (ЦДП. Большой зал)

18:30 – 20:30. Презентация и показ фильма. Программа уточняется (ЦДП. Большой зал)

Программа на 9 декабря:

10:00 – 11:30. Деловой завтрак. «Путь к зрителю». Техники продвижения киноконтента от производителя к потребителю. Открытый разговор с продюсерами, представителями дистрибьюторов и онлайн–платформ (Москино Звезда)

12:00 – 13:30. Деловой завтрак. Городские и государственные сети кинотеатров. «Артерии культурной жизни». Открытый разговор (Москино Звезда)

Время уточняется. Мастер-класс для студентов профильных киношкол и ВУЗов (Москино Звезда)

Время уточняется. Программа #Поиск (Москино Звезда)

Мероприятие впервые состоится при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Департамента культуры города Москвы. Организаторами выступят Международный форум «Российский кинобизнес» и «Москино». Открытие пройдет 6 декабря в кинотеатре «Москино Космос».