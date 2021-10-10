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Предварительная касса уикенда: «Не время умирать» стартовало ниже ожиданий

Автор: Георгий Романов

10 октября 2021

Лидерство сохранил кинокомикс «Веном 2»

По предварительным данным, лидером уикенда остался холдовер ВЕНОМ 2 (SPPR). Фантастический боевик показал умеренное для жанра падение и заработал в свой второй уикенд порядка 350 млн рублей. Всего же на счету фильма Энди Серкиса уже около 1,6 млрд. 

Главная новинка уикенда, картина НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI), смогла освоить за четыре дня проката лишь около 330 млн рублей, что на 11% меньше, чем было у предыдущей части франшизы о приключениях агента 007, и намного ниже ожиданий от релиза, несколько раз переносившегося из-за коронавируса. 

Вышедший в формате превью мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI) записал на свой счет приблизительно 75 млн рублей, попутно показав лучшую среднюю заполняемость в 37 человек на сеанс. Отличная заявка перед широким прокатом, который начнется со следуюшей недели.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, неожиданно стала документальная картина НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ (PIFD), посвященная Сергею Бодрову-младшему. На ее счету порядка 2,5 млн рублей и восьмое место чарта. 

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