Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» продолжает лидировать вторую неделю подряд

Лучшей из новинок стал отечественный триллер «Кентавр»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал фантастический триллер ГИПНОТИК (CP). Фильм Роберта Родригеса пополнил свою копилку еще примерно на 40 млн рублей, и теперь его касса достигла отметки в 130 млн рублей.



Лучшей новинкой недели стал триллер КЕНТАВР (AK) с Юрой Борисовым в главной роли. Проект заработал примерно 38 млн рублей, что позволило ему подняться на вторую строчку чарта.



Замкнул призовую тройку китайский боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG). Картина с Джеки Чаном и Джоном Синой освоила за первые четыре дня проката около 30 млн рублей, выступив в рамках ожиданий рынка.



Мультфильм ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP) записал на свой счет 18 млн рублей, что стало лучшим стартом для китайской мульт-франшизы про медведей Буни. Такая цифра позволило анимационному релизу подняться на пятое место в таблице лучших релизов уикенда.



Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (WP). Проект из Таиланда смог освоить около 11 млн рублей и разместиться на на шестой строчке чарта.



Фото: кадр из фильма ГИПНОТИК

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