top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» продолжает лидировать вторую неделю подряд

Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» продолжает лидировать вторую неделю подряд

Автор: Георгий Романов

16 июля 2023

Лучшей из новинок стал отечественный триллер «Кентавр»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал фантастический триллер ГИПНОТИК (CP). Фильм Роберта Родригеса пополнил свою копилку еще примерно на 40 млн рублей, и теперь его касса достигла отметки в 130 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели стал триллер КЕНТАВР (AK) с Юрой Борисовым в главной роли. Проект заработал примерно 38 млн рублей, что позволило ему подняться на вторую строчку чарта. 

Замкнул призовую тройку китайский боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG). Картина с Джеки Чаном и Джоном Синой освоила за первые четыре дня проката около 30 млн рублей, выступив в рамках ожиданий рынка. 

Мультфильм ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP) записал на свой счет 18 млн рублей, что стало лучшим стартом для китайской мульт-франшизы про медведей Буни. Такая цифра позволило анимационному релизу подняться на пятое место в таблице лучших релизов уикенда. 

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (WP). Проект из Таиланда смог освоить около 11 млн рублей и разместиться на на шестой строчке чарта. 

Фото: кадр из фильма ГИПНОТИК
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино продлил срок отбора на участие в стипендиальной программе «Автор»
Подробнее
Кинопрокатная компания КИНО.АРТ.ПРО запускает «Корейский киноквартал»
Подробнее
«Горький fest» объявил победителей
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кентавр» обходит «Круче некуда»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июля
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Кентавр»
Подробнее
РБК: прокатные сборы первого полугодия 2023 года приблизились к показателям четырехлетней давности
Подробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2023»
Подробнее
Названы победители первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc
Подробнее
«Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 июля
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июля 2023 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой четверга стал «Кентавр»
Подробнее
В Голливуде стартовала забастовка Гильдии актеров
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в июле
Подробнее
Официальная касса России: выручка российских кинотеатров продолжила снижаться
Подробнее
Крупнейшие дистрибьюторы подтвердили участие в Санкт-Петербургском международном контент-форуме
Подробнее
Берлинский кинофестиваль изменит формат, чтобы сократить расходы
Подробнее
Объединенная актерская гильдия США готовится к забастовке
Подробнее
В Москве прошла премьера «Жанны Дюбарри»
Подробнее