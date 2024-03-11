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Предварительная касса уикенда: «Онегин» стал лучшим официальным релизом

Автор: Георгий Романов

11 марта 2024

Пиратский проект «Дюна: Часть вторая» расположился на третьей строчке чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала историческая мелодрама ОНЕГИН (AK). Фильм Сарика Андреасяна освоил за четыре дня проката примерно 330 млн рублей.

Третью строчку таблицы занял релиз пиратского сегмента ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Многомиллионный блокбастер Дени Вильнева записал на свой счет приблизительно 130 млн рублей. Однако эта цифра не является официальной и в реальности может быть значительно выше. 

В битве отечественных романтических комедий лидером стала работа АДАМ И ЕВА (CP). Картина пополнила свою копилку примерно на 89-90 млн рублей, что позволило ей забраться в пятерку лучших релизов уикенда. ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG) оказалась строчкой ниже с результатом в районе 42-43 млн рублей.

Последней новинкой недели, попавшей в десятку, стал фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (CPF). Ирландский хоррор записал на свой счет порядка 15 млн рублей в первый уикенд проката. 

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

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