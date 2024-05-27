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Предварительная касса уикенда: «Майор Гром: Игра» занял первую строчку

Автор: БК

27 мая 2024

Но стартовал гораздо ниже ожиданий рынка

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP). Несмотря на хороший старт в четверг, по ходу уикенда проект показал довольно среднюю наработку на сеанс и заработал лишь около 160 млн рублей, что оказалось гораздо ниже ожиданий рынка. 

С пятой строчки стартовал мультфильм ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI). Иностранный проект сумел записать на свой счет порядка 23 млн рублей, при этом также выступив ниже ожидаемого.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка – корейский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ (WP). За четыре дня проката в копилке фильма ужасов оказалось 3,9 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА

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