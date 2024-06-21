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Предварительная касса четверга: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

21 июня 2024

В тройку лидеров также пробились новинки «Три богатыря» и «Тур с Иванушками»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга с явным перевесом стал пиратский релиз ГОЛОВОЛОМКА 2. Исходя из тех данных, что удалось посчитать, проект заработал порядка 20 млн рублей, и по итогу уикенда смело может рассчитывать на результат порядка 150 млн рублей.

Вторая строчка чарта отошла отечественной анимации ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG). Несмотря на грозного конкурента за целевую аудиторию, релиз студии «Мельница» освоил около 10,5 млн рублей. К вечеру воскресения его касса может оказаться в районе 60-70 млн рублей.

Бронза отошла отечественной комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (AK). Новинка записала на свой счет чуть меньше 8 млн рублей, что позволит ей рассчитывать на 45-50 млн рублей за четыре дня проката. 

В десятку лучших также смогли пробиться британский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (EXP) с результатом в 1,8 млн рублей и российская комедия СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (CP), у которой на счету оказалось 1,6 млн рублей. К концу уикенда оба релиза смогут освоить порядка 8-10 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

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