Предварительная касса четверга: комедия «Мой папа - вождь» возглавил прокат

«Аманат» расположился на третьей строчке чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала новинка МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли заработала в стартовый день примерно 5,5 млн рублей, что дает ей возможность рассчитывать на 35-40 млн рублей по итогу всего уикенда.

Вторая крупная новинка недели, историческая драма АМАНАТ (CRP), пополнила свою копилку на 3,5 млн рублей и скорее всего за четыре дня проката сможет заработать порядка 22-25 млн рублей.

В топ-10 релизов четверга попали ещё две новинки. Польская эротическая драма ЭСКОРТНИЦЫ (NKI) и британский фильм ужасов ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (EXP) показали схожие цифры в 1,5 млн рублей, и к вечеру воскресенья их бокс-офисы будут колебаться около 10 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram