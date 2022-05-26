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Предварительная касса четверга: комедия «Мой папа - вождь» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

26 мая 2022

«Аманат» расположился на третьей строчке чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала новинка МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли заработала в стартовый день примерно 5,5 млн рублей, что дает ей возможность рассчитывать на 35-40 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Вторая крупная новинка недели, историческая драма АМАНАТ (CRP), пополнила свою копилку на 3,5 млн рублей и скорее всего за четыре дня проката сможет заработать порядка 22-25 млн рублей.

В топ-10 релизов четверга попали ещё две новинки. Польская эротическая драма ЭСКОРТНИЦЫ (NKI) и британский фильм ужасов ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (EXP) показали схожие цифры в 1,5 млн рублей, и к вечеру воскресенья их бокс-офисы будут колебаться около 10 млн рублей.

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