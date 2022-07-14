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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Открытое море: Монстр глубины»

Автор: Георгий Романов

14 июля 2022

«Одержимая» и «Страна Саша» также вошли в топ-10

По предварительным данным, лидером четверга стала новинка ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF). Триллер заработал в стартовый день примерно 5 млн рублей и вполне может рассчитывать на лидерство по итогам всего уикенда. Скорее всего его касса за четыре дня проката будет колебаться в районе 25 млн рублей.

Российский триллер ОДЕРЖИМАЯ (NKI) с 1,4 млн рублей взобрался на шестое место таблицы лучших релизов четверга. К вечеру воскресенья на счету фильма может быть порядка 10 млн рублей.

Из остальных новинок уикенда в топ-10 попала лишь отечественная мелодрама СТРАНА САША (CP) с результатом в районе 1 млн рублей. Это позволило фильму Юлии Трофимовой занять восьмую строчку чарта и собрать 6-7 млн рублей к концу уикенда.

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