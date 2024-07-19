Пользователи российских онлайн-платформ стали смотреть больше фильмов и сериалов

Общее время онлайн-смотрения выросло на 45% год к году

Компания «МегаФон» и онлайн-кинотеатр Start провели совместное исследование, посвященное онлайн-смотрению фильмов и сериалов.

С января по июнь «МегаФон» делал замеры по использованию мобильного интернет-трафика своими абонентами (более 75 млн человек), а Start, в свою очередь, замерял, как в часах изменилось общее смотрение по своей базе подписчиков сервиса.

Отмечается, что суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45% год к году. Больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (свыше 56%) – лидером по этой доле в 2024 году оказался Wink (57%). Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория: например, на «Иви» и Start женщины потребляют свыше 60% трафика.

В настоящее время около 70% всего потраченного трафика в онлайн-кинотеатрах приходится на россиян 25-44 лет. Причем из них 38% – на зрителей возрастной группы 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах Premier (13% всего трафика) и «Кинопоиск» (12%), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе ВГТРК «Смотрим» – около 40% от всего интернет-трафика стриминга.

Регулярнее всего пользователи заходили на платформы в январе во время новогодних праздников, а реже всего – в мае. Самым популярным днем для кинопросмотра называется воскресенье. Активнее всего контент онлайн-кинотеатров смотрят жители Москвы и Краснодарского края – на эти два региона приходится половина всего объема интернет-трафика данного сегмента. В пятерку также входят Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.

Что касается самого контента, то в полнометражном кино россияне отдают предпочтение комедиям. Тем не менее, самый высокий прирост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое (+42%) и семейное кино (+34%). Если говорить о сериалах, то здесь лидируют драмы (+64%). Помимо этого, в тройку самых быстрорастущих жанров вошли семейные проекты (+62%) и боевики (+50%).

Фото: Freepik