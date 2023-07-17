Какие фильмы пострадают от забастовки голливудских актеров

Супергеройские боевики отложены в первую очередь

Профсоюз SAG-AFTRA, представляющий 160 000 актеров кино и телевидения, объявил забастовку. Его члены борются за повышение заработной платы, требуют защиты от конкуренции с искусственным интеллектом. Когда началась забастовка, производство целого ряда фильмов и телепередач немедленно прекратилось. Забастовка SAG-AFTRA наслоилась на уже ведущуюся с 1 мая стачку сценаристов из профсоюза WGA.

Некоторые проекты сначала не пострадали от забастовки сценаристов, поскольку для съемок уже имелись готовые скрипты, но без актеров многие из них будут остановлены. Тем не менее, есть проекты, на которые не повлияют забастовки сценаристов и актеров.

Кто пострадает:

ДЭДПУЛ 3

Съемки третьей части ведутся с мая, и в последние дни главная звезда картины Райан Рейнольдс вместе с Хью Джекманом делился фотографиями с лондонской съемочной площадки. Однако до начала забастовки съемки не были завершены, и, как сообщается, производство было приостановлено. Фильм должен был начать летний киносезон 2024 года, но, возможно, он уже не успеет выйти на экраны к этому времени. Компания Disney уже значительно изменила свой календарь из-за забастовки сценаристов, задержав выход многочисленных фильмов вселенной Marvel.

ГЛАДИАТОР 2

Сиквел фильма Ридли Скотта с Полом Мескалом, Дензелом Вашингтоном и Педро Паскалем в главных ролях снимался в Марокко, но, как сообщает Variety, сейчас производство приостановлено. Выход фильма был запланирован на 22 ноября 2024 года.

ВЕНОМ 3

Третью часть супергеройского боевика с Томом Харди и Джуно Темпл в главных ролях начали снимать в июне, но ее съемки будут приостановлены из-за забастовки, подтвердил The Hollywood Reporter. Ожидалось, что фильм выйдет на экраны в октябре 2024 года.

БИТЛДЖУС 2

Производство сиквела фильма Тима Бертона с Майклом Китоном, Вайноной Райдер и Дженной Ортегой в главных ролях недавно началось в канадском Вермонте, но, по информации Deadline, фильм все еще находится в производстве в США. Выход фильма на экраны был запланирован на сентябрь 2024 года.

ЗЛАЯ

По сообщению газеты Daily Mail, опубликовавшей фотографии «заброшенной съемочной площадки», в Англии прекращено производство фильма с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях. Премьера первой серии экранизации запланирована на ноябрь 2024 года.

ПАДДИНГТОН В ПЕРУ

По имеющимся данным, съемки фильма должны были начаться 24 июля, но, похоже, на них также повлияет забастовка актеров. В съемочную группу фильма о медвежонке Паддингтоне входит американская актриса Рэйчел Зеглер, которая заявила в своих социальных сетях, что она «поддерживает забастовку, чтобы добиться справедливого соглашения для себя и своих коллег-актеров».

ПРИСЯЖНЫЙ № 2

Клинт Иствуд недавно приступил к съемкам своего, возможно, последнего фильма, в котором снимаются Николас Холт и Тони Коллетт. По сообщению телеканала WJCL 22, в июне в Джорджии была запланирована неделя съемок.

«Яблоки никогда не падают»

Сериал компании Peacock по одноименному роману Лианы Мориарти с Аннетт Бенинг, Сэмом Ниллом и Элисон Брай в главных ролях снимался в Австралии, но был остановлен, сообщает Deadline.

МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА — МЕРТВАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В зависимости от продолжительности забастовки, она может повлиять на съемки очередной части приключений Итана Ханта. Режиссер Кристофер МакКуорри сообщил изданию Collider, что «центральная сцена фильма» еще не снята. Пока премьера фильма запланирована на 28 июня 2024 года.

МОРТАЛ КОМБАТ 2

Сиквел экранизации видеоигры, вышедшей в 2021 году, также снимался в Австралии до начала забастовки, однако его производство будет приостановлено, сообщает Variety.

Премия «Эмми» 2023 года

На этой неделе были объявлены номинанты на премию «Эмми» в 2023 году, но, судя по всему, церемония награждения вряд ли состоится в сентябре, как было запланировано. По имеющимся данным, уже обсуждался вопрос о переносе церемонии на ноябрь или январь. Во время забастовки актеры, номинированные на премию, не могут участвовать в какой-либо кампании по вручению наград. Если забастовка затянется до осени, это также повлияет на сезон вручения премий «Оскар».

Незатронутые проекты:

Забастовка SAG-AFTRA не приведет к остановке всего американского кинопроизводства, и среди тех, кто выйдет из ситуации невредимым, будет сериал HBO «Дом дракона». По информации Deadline, съемки второго сезона будут проходить в Великобритании, поскольку в сериале заняты в основном британцы, а не члены американского профсоюза. В отличие от британских сценаристов, актеры Туманного Альбиона не поддержали своих заокеанских коллег.

Съемки сериалов «Индустрия» HBO и «Дюна: Сестринское дело», как сообщается, продолжатся за пределами Северной Америки по той же причине.

Выход нового сезона сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти» также не будет задержан, поскольку, по имеющимся данным, его съемки завершились незадолго до забастовки.

Фото: кадр со съемок ДЭДПУЛ 3