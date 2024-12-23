Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2025 года

«Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, а также новые сезоны «Лихих» и «Двух холмов»

Онлайн-кинотеатр Start рассказал о девяти сериалах, которые появятся на сервисе в следующем году.

Самым масштабным из них обещает стать историческая эпопея Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», которая охватит период с 1905 по 1924 год. Главные роли в многосерийном проекте исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая и другие.

Среди других новинок 2025-го – третий сезон комедии «Два холма», продолжение «Лихих» Юрия Быкова, экшн-драма «Высокий сезон» и многое другое.

Со 2 января:

«Папины дочки. Новые», 3-й сезон (комедия, реж. Анатолий Колиев)

В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюблённый Веник скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной, Соня выбирает между тремя поклонниками, Лиза и Диана борются за личное пространство, а Арина доказывает свою значимость. Тем временем Тамара встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны и Бори выходит на новый уровень.

Также в январе:

«Инспектор Гаврилов», 2-й сезон (комедия, реж. Анатолий Колиев)

После головокружительных событий первого сезона бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

Весной 2025 года:

«Два холма», 3-й сезон (комедия, реж. Сергей Малюгов)

Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона. Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика, потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады. Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

Также в 2025 году:

«Опасная близость» (драма, реж. Иван Китаев)

Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

«Высокий сезон» (экшн-драма, реж. Стас Иванов)

Миша и Аня проводят свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда, Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром, которого считала мертвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом, которое она от него намеренно утаила. Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама – Тао, которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.

«Хроники русской революции» (историческая драма, реж. Андрей Кончаловский)

Масштабная историческая эпопея Андрея Кончаловского посвящена трагическим событиям Октябрьской революции. Ее действие охватывает период с 1905 по 1924 год — непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии.

«Лихие. Глава 2» (криминальная драма, реж. Юрий Быков)

Основанная на реальных событиях, криминальная сага рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах — начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

«Три плюс три» (комедия, реж. Дмитрий Грибанов)

В живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид и внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света и предприимчивая внучка художница Юля. Прометей убежден в том, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

«Хутор» (комедия, реж. Илья Силаев)

Авантюрная комедия о бегущем от долгов Артеме и руководителе загадочной общины Бате. Один хочет «стереть» неудобное прошлое, а другой — исправить свои грехи и найти давно пропавшего сына. Их случайная встреча перевернет не только их жизни, но жизни всех обитателей Хутора.

Фото: Анастасия Ляшенко / пресс-служба Start