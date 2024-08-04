Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start

«Трудная» и много российских короткометражек

В числе новинок, которые уже дебютировали в онлайн-кинотеатре Start – драма «Трудная», продолжающая историю героини Киры Медведевой из сериала «Новенькие», и драматический экшн Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ.

Помимо этого, зрителей стриминга ждет пятый сезон «Ван Хельсинга», финальная серия триллера «Дилемма», а также целая россыпь российских короткометражек, громко заявивших о себе на всевозможных смотрах.

Уже на сервисе:

«Трудная» (драма, реж. Оксана Барковская)

новые серии 8, 15, 22, 29 августа

Влада после выхода из тюрьмы всерьез берется за свою жизнь: устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. Когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс.

ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (драматический экшн, реж. Алекс Гарленд)

Гражданская война разрывает США: штаты Калифорния и Техас объединились против действующей власти. Американской мечты больше нет, картина современности — опустевшие торговые центры, брошенные машины, груды тел на дорогах, залитых кровью. В этой новой реальности группа журналистов без лишних вопросов и эмоций выполняет свою работу. У них есть одна смертельно опасная задача — прорваться в Вашингтон и взять последнее интервью у действующего президента США, чья судьба уже предопределена.

ЭММА В МИРЕ ЛАМ (анимационный, реж. Лео Ляо)

С самого детства Эмма живет в удивительном мире животных, которых считает своей семьей. Однако находясь среди лам, девочка все чаще начинает чувствовать себя «не такой, как все» и задается вопросом о своем истинном происхождении. Решившись найти ответы, Эмма отправляется в захватывающее путешествие, в котором ей предстоит найти новых друзей и прийти к разгадке ее происхождения.

С 6 августа:

«Ван Хельсинг», 5-й сезон (драма, реж. Джонатан Скарф, Майкл Нанкин, Дэвид Уиннинг и др.)

Главным героем сериала является Ванесса Хельсинг — дочка известного охотника на вурдалаков и непримиримого противника Дракулы — Абрахама Ван Хельсинга. Героиня оживает через несколько лет и оказывается в обществе, порабощённом вурдалаками. Ванесса выявляет в себе исключительную силу над вурдалаками и превращается в того человека, который сплотит народ, чтобы восстановить потерянный мир.

С 8 августа:

«Дилемма» (драма, реж. Джан Улкай)

финал сезона

Главная героиня — известная журналистка и телеведущая, которая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Ее ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан ее сын? Что возьмет верх: верность профессии или материнские чувства? Ее выбор удивит даже самых преданных поклонников программы.

С 9 августа:

«Соммердаль», 1-3-й сезоны (драма, реж. Карстен Миллеруп, Кеннет Кайнц, Румле Хаммерих и др.)

Дэн Соммердаль расследует убийства в датском прибрежном городке вместе со своей женой, криминалистом Марианной, и лучшим другом, детективом Флеммингом Торпом. Дэна много лет интересовала лишь работа, поэтому Марианна хочет развестись. Вскоре Дэн обнаруживает, что его соперником за ее расположение является не кто иной, как Флемминг. Тем не менее им придется работать сообща, чтобы раскрыть преступления.

С 16 августа:

«Омер» (драма, реж. Джем Карджи)

Красивый молодой муэдзин Омер живет спокойной, размеренной жизнью и добросовестно выполняет свои обязанности. Однажды он встречает Гамзе и теряет голову. Юношу не смущает ни разница в возрасте - Гамзе старше него - ни то, что у нее есть дочь. Впрочем сама Гамзе не спешит ответить красавцу взаимностью - она понимает, что родители молодого человека будут против их союза, а ее репутация в глазах окружающих, осуждающих подобные своенравия, окажется навсегда запятнанной. Гамзе отвергает ухаживания Омера и старается держаться от него подальше. Но Омер не собирается отказываться от своих чувств и продолжает настаивать на женитьбе, которая должна сделать его счастливым.

С 26 августа:

«Ветивер» (драма, реж. Сергей Малкин)

Из-за вынужденных обстоятельств Шуст уезжает. За день до отъезда он встречает Дашу. На ней он слышит запах ветивера, который не дает ему покоя.

«Бернаки» (драма, реж. Андрей Лукьянов)

Коля делает на лбу татуировку с логотипом фирмы, из которой его недавно уволили, и становится лицом рекламной кампании. Так парень узнает на себе, что такое агрессивный маркетинг.

«Голос» (мелодрама, реж. Степан Живов)

Двое незнакомцев случайно встречаются ночью у окошка уличного кафе и между ними завязывается спонтанный разговор, который всколыхнет воспоминания о голосах близких родственников.

«Поле» (комедия, реж. Серафим Чихладзе)

Молодой участковый из посёлка, уставший от коррупции и задержек зарплаты, получает странный вызов. Собака местного жителя убита шаром для боулинга. Но откуда шар для боулинга мог взяться в провинциальном поле? Постепенно участковый понимает, что имеет дело с внеземными силами, у которых, кажется, есть к нему предложение…

«Разъезд» (комедия, реж. Мария Меленевская)

Интеллигентная женщина, продавец в букинистическом магазине, неконфликтная и удобная. Кажется, она давно забыла о себе и будет бесконечно терпеть, прощать и подстраиваться. На узкой дороге ее машина не может разъехаться с машиной мужчины, который никогда не сдает назад.

«Возвращение Зои» (драма, реж. Адильхан Ержанов)

Галя — спивающаяся драчливая сутенерша в омской деревне, граничащей с Казахстаном. У нее отбирают права на дочку Зою и собирают документы, чтоб отправить ребенка в детдом. Мать крадет дочку и вместе с бойфрендом-аутистом Стасиком отправляется контрабандными тропами в Казахстан. Там живет биологический отец Зои, пастух с тучными стадами овец. По дороге к нему их ждут приключение и происшествия, которые сблизят троицу и помогут лучше понять природу человеческих отношений.

«Флюгер» (мелодрама, реж. Антон Филипенко)

Три пары встречаются в загородном доме в Финляндии, чтобы образовать шведскую семью. Но не все готовы к новому опыту.

«Мать и Мачеха» (мелодрама, реж. Михаил Поляков)

Вика очень хочет ребенка, но ее непутевый муж собачку. Свете нужны деньги, чтобы сбежать от любимого, но жестокого мужа и травмы потери ребёнка. Встреча их не случайна, ведь они достойны счастья несмотря ни на что. И когда шанс на счастье выпадает, они объединяются чтобы им воспользоваться.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых комедии СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ и МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ, а также документальный проект «“Слово пацана. Кровь на асфальте”. Фильм о фильме».

Фото: кадр из сериала «Трудная»