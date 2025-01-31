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Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Start

Автор: БК

31 января 2025

«Танго на осколках» и продолжения турецких сериалов

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в феврале – мелодрама «Танго на осколках». В сериале Сергея Сенцова, премьера которого состоялась на фестивале «Новый сезон», героине Юлии Снигирь предстоит не просто пережить измену мужа в ритме танго, но по-новому взглянуть на себя и мир вокруг. 

Помимо этого, зрителей стриминга ждут новые серии комедии «Инспектор Гаврилов», иронического детектива «Подслушано в Рыбинске», а также продолжения сериалов «Клюквенный щербет» и «Зимородок», которые будут демонстрироваться одновременно с их эфиром в Турции.

С 13 февраля:

«Танго на осколках» (мелодрама, реж. Сергей Сенцов)
также на KION
Жизнь Норы кажется идеальной до последней детали: успешная карьера в большой корпорации, многолетний брак и двое детей. Однако весь Норин мир рушится после внезапной смерти ее мужа Вани. Наружу всплывают подробности его тайной жизни: вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное, — занятия танго. В отчаянной попытке понять, что заставило мужа вести двойную жизнь, Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа. С головой погружаясь в совершенно новый для нее мир танго, она находит новую себя и обретает связь с мужем.

«Подслушано в Рыбинске» (комедийный детектив, реж. Петр Тодоровский)
новые серии 6, 13, 20 и 27 февраля
также на Premier
В центре сюжета иронического детектива — немолодой журналист рыбинской газеты. Юра невыносимо устал от своей однообразной работы, он все чаще пьет и, похоже, вот-вот разведется с женой. Но судьба дает ему шанс – Юра получает необычный дар, он начинает предвидеть преступления.  Пытаясь проверить одно из видений, он находит тело актрисы местного театра – и становится главным подозреваемым в ее убийстве. Юре предстоит доказать свою невиновность, но для этого нужно найти настоящего преступника. Помогать ему в этом будет поклонник актрисы, простой пацан Ширмик.

«Инспектор Гаврилов», 2 сезон (комедия, реж. Анатолий Колиев)
новые серии 7, 14, 21 и 28 февраля
После головокружительных событий первого сезона бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

«Клюквенный щербет», 3 сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)
новые серии в прямом эфире с синхронным переводом 7, 14, 21 и 28 февраля
Студентка Доа и Фатих, работающий в компании отца, мечтают пожениться. И незапланированная беременность девушки лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха — консервативные люди, для которых традиции — все. Чтобы быть вместе, влюбленным придется помирить находящиеся на разных полюсах семьи.

«Зимородок», 3 сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин и Альптекин Бозкурт)
новые серии в прямом эфире с синхронным переводом 7, 14, 21 и 28 февраля
Влиятельный бизнесмен Халис огорчен поведением избалованных наследников. После очередной неприятности с внуком Феритом чаша терпения переполнена. Дед уверен, что исправить парня может лишь одно — крепкий брак. Окончательный выбор падает на скромную и умную Сейран, хотя в жены предназначалась ее сестра Суна. Но семьи жениха и невесты скрывают так много секретов — суждено ли свадьбе состояться? 

Фото: кадр из сериала «Танго на осколках»

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