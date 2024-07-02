Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start

Комедия «Убойный отпуск», драмеди «Первый класс», новые серии «Дилеммы» и многое другое

В числе проектов, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в июле – комедия «Убойный отпуск» из линейки KION Originals, герои которой находят труп в своем номере, и драмеди «Первый класс» от «Иви» о трех подругах, сражающихся за место в элитной школе для своих детей.

Помимо этого, зрителей стриминга ждет комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ с Зоей Бербер, французский детектив «Богомол», новые серии триллера «Дилемма» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Убойный отпуск» (комедия, реж. Сергей Дьячковский)

Спустя 30 лет брак Ромы и Любы трещит по швам. Их беременная дочь Настя дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель на годовщину — наладить отношения и по-настоящему отдохнуть. Однако, отпуск не задается буквально с первых минут: Рома и Люба ругаются в самолете и решают по приезде развестись. Весь отпуск им придется играть роль любящих супругов, чтобы не расстраивать беременную дочь, которая беспокоится и звонит каждый час. Неожиданно появляется красавец-турок Эмин, который начинает активно ухаживать за Любой. Настолько активно, что Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели под утро. Главная сложность заключается в том, что Эмин мертв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и все-таки дать второй шанс их браку.

«Первый класс» (драмеди, реж. Светлана Самошина)

Три лучшие подруги. Трое очень разных детей. И всего одно вакантное место в самой престижной школе Петербурга. Что может пойти не так? Страдающая от безденежья питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена — ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.

Скоро на сервисе

С 10 июля:

«Мотель Валькирии» (триллер, реж. Жоржи Кейрога, Алекс Сампайо)

Три женщины, каждая из которых борется со своими финансовыми и личными проблемами, решают объединить усилия, чтобы завладеть ценным грузом, принадлежащим одному из постояльцев мотеля. Их смелый план быстро оборачивается кошмаром, когда они сталкиваются с неожиданной опасностью.

С 17 июля:

«Богомол» (детективный триллер, реж. Александр Лорен)

Жанна Дебер, известная как «Богомол», выходит из тюрьмы, чтобы помочь поймать подражателя, который терроризирует Францию. Одно условие: её сын, теперь полицейский, должен работать с ней. Но сможет ли Дамьен доверять матери-убийце, пока серийный убийца охотится на новую жертву?

«Чужие секреты» (детективная драма, реж. Эдже Эрдек Кочоглу)

новые серии – 2, 9 июля, финал сезона – 16 июля

Главные героини проекта – женщины, которых обычно не замечают. Они занимаются уборкой, стиркой, глажкой и готовкой в богатых домах Стамбула, невольно становясь свидетельницами самых неприглядных тайн своих работодателей. Им известно, кто кому изменяет, кто врет своим близким, кто играет на публику, скрывая истинное лицо. Когда женщины узнают о том, что горничная Мерьем, совсем еще юная девушка, у которой было много планов и амбиций, покончила с собой, прыгнув с крыши особняка, они начинают сомневаться: было ли это самоубийство? Вместе с журналистом Кахраманом подруги под предводительством самой взрослой из них, Сонгюль, начинают собственное расследование.

«Дилемма» (триллер, реж. Джан Улкай)

новые серии – 4, 11, 18, 25 июля

Главная героиня — известная журналистка и телеведущая, которая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Ее ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан ее сын? Что возьмет верх: верность профессии или материнские чувства? Ее выбор удивит даже самых преданных поклонников программы.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых итальянская комедия КУНГ-ФУ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ и польская драма НЕУКРОТИМАЯ СТРАСТЬ.

Фото: кадр из сериала «Первый класс»