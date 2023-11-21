Из каталога сервиса Paramount+ было удалено почти 1500 фильмов

Компания Reelgood провела аудит библиотек ведущих американских стримингов

За минувший год подписчики Paramount+ не досчитались большого количества картин в библиотеке сервиса.

Согласно недавнему аудиту каталогов восьми ведущих американских стримингов (Amazon Prime Video, Netflix, Peacock, Hulu, Max, Disney+, Paramount+ и Apple TV+), проведенному компанией Reelgood, стало известно, что по данным на 15 октября 2023 года на сервисе осталось 830 фильмов. Всего год назад на Paramount+ было доступно 2302 фильма. Одновременно с этим каталог телевизионных проектов онлайн-кинотеатра увеличился на 3%.

Для сравнения, сервис Max, известный своим уничтожением контента, за этот же период потерял лишь 390 картин (15% от их количества в 2022 году), а каталог телевизионных шоу вырос с 667 тайтлов до 1365-ти, благодаря добавлению в библиотеку сериалов Discovery+.

Стриминги The Walt Disney Company, с которых также недавно удаляли контент, продемонстрировали прирост и по количеству фильмов, и по количеству телевизионных проектов. Так, например, библиотека Hulu выросла с 1209 картин в 2022 году до 2419-ти в 2023-м, а кинокаталог Disney+ – c 1246 до 1400 проектов.

Больше всего фильмов доступно американским зрителям на сервисе Amazon Prime Video (12071 проектов в библиотеке), а лидером по сериалам и ТВ-шоу стал Hulu – 2656 наименований. Самая маленькая библиотека у Apple TV+ – всего 69 фильмов и 139 сериалов.

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