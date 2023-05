Disney удалит из стримингового каталога 50 с лишниим тайтлов

Таким образом корпорация намерена снизить расходы

Компания Disney в ближайшие дни удалит более 50 наименований аудиовизуальной продукции из каталога Disney+ и Hulu, сообщает Variety

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти объявила, что в июне, когда истечет второй квартал, несколько десятков тайтлов будут исключены из Disney+ и Hulu. По ее словам, общие затраты на обслуживание активов, числящихся на балансе корпорации, составят $1,5-1,8 млрд. Списав контент, Disney сможет исключить его из баланса, чтобы он не учитывался в качестве затрат в будущих отчетных периодах.

В общей сложности из каталога в ближайшее время будет исключено 56 фильмов, сериалов и шоу, включая «Уиллоу», «Y. Последнего мужчину» и «Куколку».

«Мы находимся в процессе проверки контента наших сервисов DTC, чтобы привести каталог в соответствие со стратегическими изменениями в нашем подходе к курированию контента», — рассказала Маккарти инвесторам. — В результате мы будем удалять определенный контент с наших потоковых платформ».

Гендиректор Disney Боб Айгер уверен, что компания находится на правильном пути к долгосрочной прибыльности, и что в рамках выбранного направления она будет рационализировать объем производимого контента и финансовых затрат. Он также объявил, что к концу 2023 года компания запустит в США интегрированное приложение Disney+/Hulu для подписчиков обоих сервисов.

Ниже список тайтлов, которые уйдут со стриминга в ближайшее время:

— America the Beautiful;

— Among the Stars;

— Be Our Chef;

— Best in Dough;

— Best in Snow;

— Better Nate Than Ever;

— The Big Fib;

— Big Shot;

— Black Beauty;

— Cheaper by the Dozen (2022);

— Clouds;

— Darby and the Dead;

— Diary of a Future President;

— Disney Fairy Tale Weddings;

— Dollface;

— Earth to Ned;

— Encore!;

— Everything’s Trash;

— Foodtastic;

— Harmonious Live!;

— Howard;

— It’s a Dog’s Life With Bill Farmer;

— Just Beyond;

— Little Demon;

— Love in the Time of Corona;

— Maggie;

— Magic Camp;

— The Making of Willow;

— The Mighty Ducks;

— Marvel’s Hero Project;

— Marvel’s MPower;

— More Than Robots;

— The Mysterious Benedict Society;

— The One and Only Ivan;

— Own the Room;

— Pentatonix: Around the World for the Holidays;

— Pick of the Litter;

— Pistol;

— The Premise;

— The Princess;

— The Quest;

— The Real Right Stuff;

— Rogue Trip;

— Rosaline;

— Shop Class;

— A Spark Story;

— Stargirl (2020);

— Stuntman;

— Super/Natural;

— Timmy Failure;

— Turner & Hooch;

— Weird but True!;

— Willow;

— Wolfgang;

— The World According to Jeff Goldblum;

— Y: The Last Man.