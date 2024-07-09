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Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов

Автор: Илья Кувшинов

9 июля 2024

В ноябре она также была внесена в реестр иноагентов

Яна Троянова была внесена в реестр террористов и экстремистов. Ее имя появилось в списке Росфинмониторинга 9 июля.

Актриса дебютировала в полнометражном кино в 2009 году в драме ВОЛЧОК – лента Василия Сигарева принесла Трояновой приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». В числе других ее работ – комедия СТРАНА ОЗ, драмеди КОКОКО, драма ЖИТЬ, сериал «Ольга» и многие другие.

В ноябре она также была внесена в реестр иноагентов.

* внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и Минюстом в реестр иноагентов.

 Фото: кадр из сериала «Ольга»

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