Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом

Ранее в этом году сериал «Ольга» пропал из библиотеки сервиса Premier

В пятницу, 17 ноября, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов – в него вошла актриса Яна Троянова*.

Напомним, что в июне этого года сериал «Ольга», в котором Троянова сыграла главную роль, пропал из библиотеки онлайн-кинотеатра Premier. Так или иначе, на октябрьской презентации нового сезона канала ТНТ драмеди о судьбе простой русской женщины из Чертаново было названо самым популярным сериалом России по доле в аудитории 14–44 лет за этот год.

«Ольга» выходила на ТНТ с 2016 по 2023 год – за это время было показано пять сезонов.

* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из сериала «Ольга»