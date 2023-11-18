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Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом

Автор: БК

18 ноября 2023

Ранее в этом году сериал «Ольга» пропал из библиотеки сервиса Premier

В пятницу, 17 ноября, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов – в него вошла актриса Яна Троянова*.

Напомним, что в июне этого года сериал «Ольга», в котором Троянова сыграла главную роль, пропал из библиотеки онлайн-кинотеатра Premier. Так или иначе, на октябрьской презентации нового сезона канала ТНТ драмеди о судьбе простой русской женщины из Чертаново было названо самым популярным сериалом России по доле в аудитории 14–44 лет за этот год.

«Ольга» выходила на ТНТ с 2016 по 2023 год – за это время было показано пять сезонов.

* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из сериала «Ольга»

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