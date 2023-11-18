Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом
Автор: БК
18 ноября 2023
Ранее в этом году сериал «Ольга» пропал из библиотеки сервиса Premier
В пятницу, 17 ноября, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов – в него вошла актриса Яна Троянова*.
Напомним, что в июне этого года сериал «Ольга», в котором Троянова сыграла главную роль, пропал из библиотеки онлайн-кинотеатра Premier. Так или иначе, на октябрьской презентации нового сезона канала ТНТ драмеди о судьбе простой русской женщины из Чертаново было названо самым популярным сериалом России по доле в аудитории 14–44 лет за этот год.
«Ольга» выходила на ТНТ с 2016 по 2023 год – за это время было показано пять сезонов.
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.
Фото: кадр из сериала «Ольга»
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