«Ольга» с Яной Трояновой пропала с сервиса «ТНТ-Premier»
Автор: БК
19 июня 2023
Журналисты связывают это с интервью иноагенту Юрию Дудю
Комедийный сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли исчез из доступа сервиса «ТНТ-Premier».
На это обратила внимание Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Проект доступен для пользователей на сайте телеканала ТНТ.
Журналистка указала, что 29 мая Троянова дала интервью Юрию Дудю, который признан иноагентом Минюстом РФ. Она предполагает, что между публикацией разговора и исчезновением сериала с сервиса есть связь. В интервью Троянова подвергла критике СВО на Украине и выразила поддержку Алексею Навальному.
Пятый, заключительный сезон «Ольги» вышел в апреле 2023 года.
Фото: кадр из телесериала «Ольга»
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