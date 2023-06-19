«Ольга» с Яной Трояновой пропала с сервиса «ТНТ-Premier»

Журналисты связывают это с интервью иноагенту Юрию Дудю

Комедийный сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли исчез из доступа сервиса «ТНТ-Premier».

На это обратила внимание Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Проект доступен для пользователей на сайте телеканала ТНТ.

Журналистка указала, что 29 мая Троянова дала интервью Юрию Дудю, который признан иноагентом Минюстом РФ. Она предполагает, что между публикацией разговора и исчезновением сериала с сервиса есть связь. В интервью Троянова подвергла критике СВО на Украине и выразила поддержку Алексею Навальному.

Пятый, заключительный сезон «Ольги» вышел в апреле 2023 года.

Фото: кадр из телесериала «Ольга»