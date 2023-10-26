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ТНТ представил проекты нового сезона

Автор: БК

26 октября 2023

Мероприятие было приурочено к 25-летию канала

25 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация нового сезона ТНТ для рекламодателей, приуроченная к 25-летию канала. Ведущей мероприятия выступила директор ТНТ Тина Канделаки.

Согласно представленным данным, ТНТ занимает первое место по доле в целевой аудитории 14–44 лет, которая составляет 8,03. На втором и третьем местах расположились СТС (7,59) и «Россия 1» (7,41) соответственно. Также девять проектов канала вошли в десятку самых популярных сериалов по доле в аудитории 14–44 лет – среди них «Ольга», «Первокурсницы», «Просто Михалыч», «Иванько», «Вика-ураган», «Кафе «Куба», «Мендельсон», «Друг на час» и «СашаТаня». Единственный тайтл в топ-10, не имеющий отношения к ТНТ – сериал канала «Россия 1» «Склифосовский».

Большая часть презентации была посвящена грядущим телевизионным шоу. Одним из главных анонсов стал запуск «Новой «Фабрики звезд», которую ТНТ будет делать совместно с компанией «ВайТ Медиа».

В сериальном блоке речь сперва пошла о проектах, которые были продлены на следующий сезон. Продолжениями обзаведутся «Просто Михалыч» (2-й сезон), «Жуки» (4-й сезон), «Полярный» (3-й сезон), «Девушки с Макаровым» (4-й сезон), «Гусар» (2-й сезон), «Исправление и наказание» (2-й сезон), а также «СашаТаня» и «Универ», получивший подзаголовок «13 лет спустя».

В числе новых сериалов, которые появятся на ТНТ в грядущем сезоне:
– русскоязычная адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь» с Никитой Волковым и Лианой Гриба
– комедия «Повышая градус» c Ольгой Тумайкиной, Анной Уколовой и Катериной Ковальчук, повествующая об уволенных с ликеро-водочного завода девушках, которые начинают собственное алкогольное производство
– тюремное драмеди «Камера! Мотор!» о том, как мечтающий стать режиссером герой по кличке Видик (Павел Рассомахин) переснимает для начальника колонии голливудские хиты, чтобы выйти из тюрьмы по УДО; производством проекта занимается компания «Руки вверх! Продакшн» Сергея Жукова
– продолжение сериала «Счастливы вместе» – «Букины», в котором вновь сыграют Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин
– комедия «Жыыыызнь» с Михаилом Галустяном, Светланой Ходченковой, Петром Скворцовым, Игорем Грабузовым и Михаилом Кремером, действие которой разворачивается в первобытном мире

Финалом презентации стало представление очередного новогоднего ТВ-проекта – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ. На этот раз комики и звезды шоу-бизнеса переосмыслят легендарную комедию Леонида Гайдая. Роль Ивана Грозного исполнит Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис сыграет Шурика, Максим Лагашкин предстанет в образе Жоржа Милославского, а Ольга Бузова станет женой управдома Бунши. Премьера состоится в эфире ТНТ 31 декабря. 

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