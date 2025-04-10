Кинокомпания «Водород» анонсировала запуск трех высокобюджетных проектов

Режиссером «Лебединого озера» выступит Александр Андрющенко

«Водород» планирует поражать зрителя размахом – кинокомпания Михаила Врубеля и Александра Андрющенко объявила о запуске сразу трех высокобюджетных проектов.

Ими станут – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, БОРОДИНО и ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. Детали грядущих картин пока держатся в секрете – известно лишь, что режиссером последней выступит сам Александр Андрющенко (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД).

«Все три объявленных сегодня нами проекта – амбициозные и масштабные инициативы, к разработке которых мы приступаем с большим удовольствием и волнением», – заявили продюсеры.

Андрющенко и Врубель отметили, что в ближайшее время анонсируют детали о творческих командах и актерских составах картин.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Водород»