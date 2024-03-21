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«Вызов» смог заработать $313 тыс в Китае на стартовой неделе

Автор: Илья Кувшинов

21 марта 2024

Местный прокатчик рассчитывал на $7 млн за первый месяц

15 марта в китайском прокате стартовала космическая драма ВЫЗОВ Клима Шипенко. Несмотря на радужные прогнозы прокатчика, картина продемонстрировала не самые выдающиеся результаты.

По данным Comscore, первый уикенд на этом рынке принес фильму с Юлией Пересильд всего $286 тыс. С учетом превью-показов в его активе $313 тыс.

Напомним, что представители китайского дистрибьютора Airmita Pictures ранее заявляли, что касса ленты за первый месяц проката может составить порядка $7 млн. Предварительная роспись ленты оценивалась в 8 тыс экранов.

Airmita Pictures уже не первый раз выпускает российское кино в КНР. Среди ее прошлых релизов – спортивная драма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ($2,5 млн за первый уикенд по данным Comscore, $3 млн с учетом превью-показов) и военно-приключенческий боевик Т-34 ($1,37 млн по данным Comscore).

Фото: кадр со съемок фильма ВЫЗОВ

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