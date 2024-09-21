Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два раза

Согласно опросам, 39% пользователей переместились в VK Video

Оператор сети доставки контента CDN Video провел исследование работы онлайн-видеоплатформ после того, как в России начали наблюдаться проблемы с доступом к YouTube. По словам генерального директора компании Ярослава Городецкого, которые приводит РБК, трафик сервиса Google упал на 50%.

Согласно опросам, 39% пользователей перераспределились в VK Video, 17% – в «Яндекс». По 8% досталось видеосервису RUTUBE и онлайн-кинотеатру Иви, а 6% – онлайн-кинотеатру Okko. Еще 22% пользователей пока ждут, что «к ним придет кто-то, кто предложит хороший сервис и тот контент, который им интересен».

Помимо этого, Городецкий отметил, что из-за использования VPN значительная часть трафика переместилась «на зарубежные хостинги», однако он считает это временной историей. По его словам, в абсолютных значениях лучше всего трафик увеличился у Okko (+50%), RUTUBE (+43,8%), VK Video (+35%), Иви (+30,4%) и «Яндекса» (+21,4%).

В свою очередь, начальник отдела по работе с операторами связи RUTUBE Сергей Киселев заявил, что, по их собственным данным, аудитория и трафик платформы за последние два месяца «практически удвоились».