Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день четвертый

Анна Михалкова, Евгений Стычкин, Виктория Маслова и другие

На курорте «Роза Хутор» продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В четвертый день работы, 10 сентября, состоялись показы:

– сериала «Пять копеек», который представили заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, режиссер Александр Назаров, актеры Кузьма Сапрыкин, Соня Присс, продюсер Роман Атанесян.

– сериала «Золотое дно», который представили продюсеры Вадим Соколовский и Илья Бурец, креативные продюсеры Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов, режиссер Илья Ермолов, актеры Игорь Гордин и Виктория Маслова.

– сериала «Цикады», который представили режиссер Евгений Стычкин, шоураннер Александра Ремизова, продюсер, директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса Ольга Филипук, продюсер Станислав Довжик, актеры Григорий Верник, Софья Аржаных, Алена Бондарчук, Анна Завтур.

– фильма ЧУВСТВА АННЫ, который представили режиссер Анна Меликян, исполнительница главной роли Анна Михалкова, продюсеры Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов.

Зрителями четвертого дня фестиваля «Новый сезон» стали Андрей Мерзликин, Равшана Куркова, Алена Михайлова, Владимир Яглыч, Светлана Камынина, Софья Лебедева, Артем Ткаченко, Марьяна Спивак, Михаил Вайнберг, Анастасия Меськова, Антон Малышев, Сабина Ахмедова, Мария Мацель, Екатерина Стеблина, Матвей Лыков, Денис Власенко, Иван Добронравов, Григорий Калинин, Сергей Годин, Мария Янычева и другие.

Также в рамках деловой программы фестиваля состоялась сессия «Точка входа», на которой представители индустрии обсудили, как новым проектам молодых авторов попасть на платформы.

Фото: пресс-служба фестиваля

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11.09.2023