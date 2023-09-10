«Новый сезон», день четвертый: сессия деловой программы «Точка входа»

10 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась сессия «Точка входа», на которой представители индустрии обсудили, как новым проектам молодых авторов попасть на платформы.

Модераторами дискуссии выступили директор по контентной политике Wink Александр Косарим и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, который сразу же отметил, что не нужно ждать конкретных выводов из открытой дискуссии.

Самая первая тема, о которой пошла речь на мероприятии – как онлайн-кинотеатры ведут себя с авторами, которые «пришли с улицы, но с хорошей идеей».

Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko: «Когда мы, платформа Okko, видим человека с хорошей идеей, то первая мысль: куда он ее дальше приведет? Сможет ли он написать вторую серию? Сможет ли он произвести этот сериал? У нас нет конкретного пути, как дальше действовать. Помочь человеку, который ничего раньше не производил, стать шоураннером? Или же отправить его в другой продакшн? А вдруг этот продакшн уже ему отказал? И вот тут начинается творческий конфликт между платформой и продакшном».

Александр Косарим, директор по контентной политике Wink: «Я сам редко читаю заявки – по крайней мере, те, что приходят «с улицы». У нас есть небольшая авторская группа, они могут быстро прочитать, и если на уровне хай-концепта идея хорошая, то мы начинаем дальше с этим автором плотно общаться».

Марина Катая, руководитель департамента производства Premier: «Наше окно – это все наши почты. Мы читаем абсолютно все письма. Да, это ресурсозатратно, но мы понимаем, что если даже среди этих заявок мы ни одну не отберем, то хотя бы дадим компетентный фидбэк по тому материалу, который к нам приходит. Мы даем оценку предполагаемой аудитории, но, как правило, не сужаем ее до конкретных платформ. Единственное, что нам важно – чтобы заявка была технически правильно оформлена. Это означает, что автор, по меньшей мере, технически компетентен».

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви»: «Первое, что я сделал, когда стал директором «Иви Originals» – закрыл почтовый ящик, который у нас был, на входящие сообщения. Но я не знал, что открою другой ящик Пандоры, потому что начал получать сообщения напрямую во всех запрещенных соцсетях. На самом деле это гигантский вопрос: с одной стороны, не хочется зарываться с головой в тонну писем, а с другой – есть страх что-то пропустить».

Светлана Сухова, руководитель группы девелопмента оригинального контента «Плюс Студии»: «У нас есть общая почта, на которую приходят заявки. Мы их обсуждаем и пытаемся найти таланты. Это сразу видно по тем присланным материалам: заявки, конечно, недостаточно, это должен быть пилот или расширенный синопсис».

Илья Бурец, креативный директор «МТС Медиа»: «На KION тоже есть почта, но предпочтение все равно отдается авторам с профильным образованием. Примеров реализованных заявок, пришедших «с улицы», у сервиса и у меня лично нет. Единственное, что вспоминается – «Лада Голд» Никиты Власова (проект «Иви») появилась из заявки, которую он прислал мне в соцсетях в 2019 году, но мы все-таки были знакомы. В принципе, прислать заявку в теории может любой, но мы должны минимизировать свои риски и не тратить время на контент, который может быть сделан непрофессионально».

Марина Катая: «Мы не можем закрывать общедоступные почты, потому что туда могут писать ребята из регионов. И это тоже важно. Не все едут в Москву, а остаются на родине, чтобы поднимать свою индустрию. Им нужно помогать. Так, например, этим летом мы закрыли первую сделку из регионов».

Георгий Шабанов, генеральный директор All Media (Start Company): «Мы не чураемся дебютантов. Однажды человек прислал мне заявку на почту, и сейчас мы снимаем с ним кино. Но такое было единственный раз в жизни».

Галина Стрижевская, продюсер: "Я получаю много заявок, и поэтому когда ко мне приходят авторы, то я сразу понимаю, какой платформе можно предложить данный проект и сколько это будет стоить в производстве».

Гавриил Гордеев также затронул тему «торгов» платформ за тот или иной тайтл, ответив, что всегда пытается узнать, предлагался ли этот проект кому-то еще.

Вадим Соколовский: «Еще очень часто приходят и говорят: «Можете посмотреть наш проект, но вообще-то он лежит у нас на другой платформе». Мы сразу прекращаем разговор».

Соколовского в данной позиции поддержал Илья Бурец, подчеркнувший, что чаще всего ему на вопрос «почему вы считаете, что этот проект подходит для KION?», ему отвечают: а почему бы и нет?».

Александр Плотников, генеральный продюсер LookFilm: «У нас не было ни одного проекта, полученного через почту. Все авторы приходят либо от продюсеров, либо через агентства. Сперва мы все тщательно разрабатываем с редакторами, креативными продюсерами, и только после этого предлагаем проект платформам».

Сергей Бондарчук, продюсер, сооснователь «Студии Видеопрокат»: «Наша компания открыта для предложений. Мы принимаем заявки, но у нас пока тоже не было прецедента, чтобы мы поработали с кем-то «с улицы». Не исключаем, что такое может произойти. Наша точка входа – редактор. Потом мы собираемся креативными продюсерами, шоураннерами и разгоняем историю. А потом уже идем с нашими проектами на платформы».

Антон Морозенко, креативный продюсер Сomedy Club Production: «Лет восемь назад мы кинули клич, взяли людей с улицы и предложили попробовать им написать серию «Интернов». К нам пришло около тридцати человек. Мы с Дмитрием Пермяковым и Дарьей Грацевич каждый взяли по десятке, дали им тесты. Результаты оказались не очень, однако мы смогли отобрать двоих. Сперва они написали одну серию, затем еще одну, а потом мы взяли их на работу. Речь идет о Максиме Пешкове и Сергее Нотариусе, которые уже стали большими сценаристами и сделали свой сериал «Жуки». Вот они как раз пришли «с улицы».

Гавриил Гордеев подытожил, что молодым авторам лучше идти в продакшны, а не на платформы, потому что там больше вероятность, что их пригреют и разовьют проект, а в случае с платформами больше шансов, что вас развернут, если ваша заявка «сырая».

Продюсер по оригинальному контенту Okko также вынес на обсуждение специальную платформу с условным названием «Точка входа», на которой можно собирать заявки от авторов на новые сезоны уже существующих сериалов. Идея проекта заключается в том, чтобы стриминговые сервисы могли легче искать авторов для своих проектов. Для сервисов изучать заявки на примере уже существующих сериалов-франшиз легче, чем на примерах совершенно новых тайтлов.

Гавриил Гордеев: «Это не гарантия, что тебя возьмут на работу или ты сам станешь шоураннером, но это возможность прикоснуться к индустрии».

Мнения участников панели разделились – некоторые из продюсеров подчеркнули, что для обработки тысяч возможных заявок нужен ресурс, который далеко не у всех есть. В частности, Антон Морозенко отметил, что ему и так регулярно прилетают тысячи заявок от «городских сумасшедших», и поэтому непонятно, как искать среди них бриллианты.

Вадим Соколовский заявил, что стоит выкидывать заявки, которые написаны безграмотно. «Это просто говорит о том, что человек мало читал, плохо образован и скорее всего он вряд ли сможет придумать что-то интересное. Это жуткая история. Ты ломаешь себе глаза на абсолютно безграмотных текстах», – подчеркнул он.

Светлана Сухова поддержала коллег и предложила передавать сценарии продюсерам существующих проектов, чтобы те могли сами оценивать творческий потенциал авторов.

Гавриил Гордеев: «Я не хочу, чтобы вы сейчас сказали: нет, не надо, все, закрыли эту идею. Давайте найдем рабочую группу и подумаем, как эту штуку сделать».

Он также предложил продюсеру фестиваля «Новый сезон» Полине Зуевой сделать проект «Точка входа» под эгидой смотра, и она поддержала эту идею.

Завершилось мероприятие вопросами из зала. Телекритик Арина Бородина попросила участников панели назвать примеры проектов, от которых отказалась одна платформа, но он стал хитом на другой. Гавриил Гордеев назвал в качестве примера комедию «Проект «Анна Николаевна» – проект долгое время лежал на ТНТ, но в итоге вышел и стал успешен именно на «Кинопоиске».

Марина Катая рассказала, что внутри Premier существует термин «вториджиналс» – проекты, которые номинально являются оригинальными, но в каких-то идеях или ходах слишком сильно напоминают уже вышедшие успешные тайтлы.

Илья Бурец, Сергей Бондарчук и другие продюсеры раскритиковали практику выстраивания проектов по успешным референсам и стремление авторов присылать проекты, напоминающие недавние хиты. По мнению Гордеева, такая практика не помогает создавать успешные сериалы.

10.09.2023 Автор: Никита Никитин, Илья Кувшинов