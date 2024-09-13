Фестиваль «Новый сезон»: день третий

«Танго на осколках», «Один день в Стамбуле», «Подростки в космосе», «Красная поляна» и «Жвачка»

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Третий день смотра открылся показом сериала Романа Прыгунова «Красная поляна» (Кинопоиск). В основе сюжета история простой девчонки Саши, которая пытается не самыми легкими и далеко не всегда законными способами пробить свой путь в жизни. Синопсис обещает откровенные перипетии личной жизни и головокружительные приключения богатых и успешных в контрастных пейзажах заснеженных вершин и приморских пальм, среди модных заведений и в окружении экстремалов, обаятельных авантюристов и любителей азарта всех мастей. Попавшись на не очень крупном воровстве, Саша вынуждена устроиться на работу простой горничной в гостиницу, а ее задача – найти того, кто шантажирует управляющего местным казино.

«Красная поляна» населена персонажами, переехавшими сюда напрямую из «Беспринципных». Это провинциальные олигархи, роковые соблазнительницы, аферисты и аферистки всех мастей. Криминальная интрига, подстать саундтреку, ненавязчива, виды природы прелестны, отели и рестораны роскошны. Проекту явно могли бы помочь более смелый классовый юмор и более высокий темп, они бы придали ему больше характера, сделали бы его ярче, более запоминающимся. Сейчас это скорее милая открытка из отпуска, купленная в магазинчике сувениров на курорте. Впрочем, для легкого времяпрепровождения сериал вполне подходит, а на большее он и не претендует.

Остросюжетное драмеди «Жвачка» (Premier) рассказывает об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы это всего лишь очередная легкая победа: он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ромы превратит их жизнь в настоящий кошмар.

Стриминги явно нацелились на расширение своей пользовательской базы за счет подростков, и «Жвачка» представляется достаточно амбициозным проектом в рамках именно этой стратегии. Сериал выглядит откровенным, честным, он явно не хочет попасть в один ряд с известным мемом со Стивом Бушеми. За последние годы зритель привык к смелым проектам про взрослых, но в каком-то смысле гораздо сложнее снять кино про зачастую мучительное взросление подростков на их же языке. «Жвачка» в какой-то момент немного рискует превратиться в «мыло» – сюжетных линий становится все больше, а некоторые ходы выглядят искусственно, но плюсы в виде техничного монтажа и непростых, небанальных персонажей всё перевешивают.

Действие фантастики «Подростки в космосе» (Wink) разворачивается в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Посвященный космосу сериал со множеством спецэффектов, имеющий в ДНК давно известный бренд – по этим элементам конфигурации «Подростки в космосе» можно сравнить с «Кибердеревней», премьерой «Нового сезона» прошлого года. Но, в отличие от релиза «Кинопоиска», проект Wink делает ставку не на юмор, а на приключения. Концептуально новый проект – это «Трудные подростки» (флагманский проект Wink и ИРИ) + ИГРА ЭНДЕРА + ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (герои соревнуются за возможность полететь спасать планету и при этом их полет рекламируют словно это телешоу). Наверное, многие зрители будут ругать сериал за уровень графики и не самых убедительных персонажей, но зато создателей можно похвалить за богатство и разнообразие футуристических дизайнерских решений – от костюмов и гаджетов до мрачного образа Земли, умирающей от экокатастрофы.

Главная героиня мелодрамы Сергея Сенцова «Танго на осколках» (KION) – сильная женщина с холодной головой и железным характером. Нора много лет работает в коммерческой компании и занимается банкротствами крупных предприятий. У ее есть семья, в которой все работает, как часы: старший сын Саша, младшая дочь Валя и любимый муж Ваня. Но однажды Ваня внезапно умирает, и на этом плохие новости не заканчиваются – Нора выясняет, что муж вел двойную жизнь: тайно занимался танго и встречался с одной из танцовщиц. И теперь Норе важно понять, почему Ваня выбрал себе такую странную отдушину, и кто же его пассия.

Перед показом продюсер Игорь Мишин рассказал, что этим проектом KION открывает линейку необычных мелодрам. Жанр мелодрамы, причем непривычной – одна из главных ставок сервиса на 2025 год. «Танго на осколках» выделяется и за счет темы, и за счет присутствия в кадре покойного мужа, с которым персонаж Снигирь ведет постоянный диалог. Ожидаемо холодная, стерильная картинка отражает внутреннее состояние героини. Изображение видимо, будет медленно переходить к теплым тонам по мере развития сюжета, когда героиня постепенно будет заново открывать в себе свои собственные эмоции.

Стоит признать, что Юлия Снегирь окончательно становится одной из главных див «Нового сезона». В прошлом году она многим запомнилась сразу по трем проектам («Кеша должен умереть», «Золотое дно» и «Престиж»), а в этом году приехала на «Розу Хутор» с одной из наиболее статусных премьер – проектом киностудии Валерия Тодоровского «Мармот-Фильм». Если делить сериалы на проекты для столичной и региональной аудитории, то «Танго на осколках» относится явно к первой группе. Очевидные референсы – уже упомянутые «Престиж» и «Кеша».

Завершился день показом нового проекта от «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (Start). По сюжету четверо друзей прилетают в Турцию, чтобы провести выходные на яхте приятеля Вадима, и сразу по прилете узнают, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте. Поминки объединяют героев, но к концу дня окажется, что смерть друга — это еще не самое страшное на сегодня.

Бесполезно сравнивать ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ с первыми частями фильмов про разговаривающих мужчин. Да и «Квартет И» в самом начале четко дает зрителям понять: это история про других персонажей. И у них даже есть профессии, которые будут редко, но метко обшучены в фирменном квартетовском стиле. При этом тема, которую авторы поднимают – логичное продолжение ПРОСТЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ, которые выходили в прокат в прошлом году. Там мужчины обсуждали кризис среднего возраста и пытались вернуться в молодость. Год спустя якобы другие мужчины обсуждают тему смерти. Делают они это, разумеется, эффектно, плавая на яхте по Босфору, и иронично, заставляя одну половину зала завидовать красоте формулировок мыслей, а вторую половину зала не верить, потому что в этих разговорах стало многовато театральности. А главное, ни одной фразы, которую захотелось бы вынести в народ.

Фото: кадр со съемок сериала «Танго на осколках»