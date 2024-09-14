Фестиваль «Новый сезон»: день пятый

«Между нами химия», «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Заключительный день кинофестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» открыло драмеди «Между нами химия» (Wink). По сюжету мать двоих детей узнает, что у нее очень серьезный диагноз, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь победит? Таня решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился бы о детях. Поначалу ей кажется, что ничего не получится, но в какой-то момент претендентов на роль мужа и отца становится даже слишком много.

Неманипулятивный сериал про заведомо слезоточивую проблему – таким получился первый проект сериальной линейки кинокомпании «Водород». Все признаки кино «от "Водорода"» налицо: мегазвёздный состав, в котором, возможно, вы бы могли не знать Марию Карпову, если бы с ней только что на всю страну не показали бы «Игры». Ироничное отношение к проблеме, которую можно было бы свести в глубочайшую трагедию, как это сделали, например, в британской драме «Один на один». И картинка в тёплых тонах, несмотря на холодные больничные стены, которые неизбежны в любой истории, где в названии есть слово «химия» в значении «терапия».

Саша Бортич отлично справляется с образом матери-одиночки, которая решила не унывать по жизни. Она и строгая, и весёлая, и растерянная, и сама умеет включить внутреннего ребёнка. Но важно, что всё окружение играет ей под стать. Неоднородно, нетипажно.

За историей матери, которая отчаянно ищет себе мужа, с которым она официально оставит своих детей после смерти, интересно наблюдать. Она не выглядит предсказуемой. Она не выглядит нарочитой, но и не выглядит чрезмерно реалистичной. Плакать или смеяться – совершенно точно решать каждому зрителю в отдельности. А вот смотреть или нет – совершенно точно «да».

Последний проектом фестиваля стал мистический триллер «Мы здесь, чтобы вам помочь» (Okko). В центре повествования сериала – 12-летний мальчик и двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его странный немой напарник. Вместе им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла мать Жени и найти беспощадного призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ, ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, СТРАШИЛЫ: в жанре ловли всяких неординарных сущностей уже есть культовые картины, и кажется, сложно придумать в этом жанре что-то новое. Да и у Okko есть успешный проект «Волшебный участок», где криминализируются популярные сказки. Зачем повторять? Но «Мы здесь, чтобы вам помочь», зайдя на эту изведанную территорию, находит в ней свои интересные сюжетные ходы. Это и триллер про маньяка, неуловимого, но с ярким, как волосы его жертв, почерком. Это и страшная сказка про потустороннее, в которую может попасть только Избранный. Это и драма о взрослении, принятии потери близкого и поиске своей внутренней силы. И немножко фольклора, причём непонятно, какого, и оттого интереснее. И совсем немного комедии, потому что рассказывать эту сказочку на драматических щах было бы ошибкой.

Марьяна Спивак в этом году примеряет уже второй странный парик, и это добавляет её персонажу фантастичности. Александр Робак, Эльдар Калимуллин, Денис Прытков и ещё добрый десяток актёров-мужчин играют одну роль на всех, и эта синхронизация увлекает. Арсений Касперович просто на своем месте, а Алексей Маклаков в роли доброго и опытного Максика – это тот же Семён из ДОЗОРОВ, только без присмотра Гессера. В общем, вы поняли, тут есть, на что посмотреть.

Фото: кадр со съемок сериала «Между нами химия»