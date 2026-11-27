Режиссер и продюсер проектов QS Films обсудил с БК специфику рыночных партнерств, профессионализм молодых режиссеров и перспективы современного русского хоррора

Одной из главных новостей последнего Санкт-Петербургского Международного Контент Форума стало объявление о заключении стратегического партнерства между компаниями «Наше кино» и QS Films. Сотрудничество рассчитано на 2026-2027 годы и предполагает совместный выпуск на большие экраны ряда проектов, включая фильмы ужасов Святослава Подгаевского РОДНАЯ КРОВЬ с Полиной Гухман, Даниилом Воробьевым и Татьяной Яхиной, ПИКОВАЯ ДАМА. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ с Константином Плотниковым и Кристиной Казинской, а также ПОРЧА. ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ Ивана Капитонова с Иваном Трушиным, Тиной Стойилкович и Федором Федотовым. Кроме того, в линейке международный проект ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ, снятый в Аргентине на испанском языке. По сюжету картины, девочка-изгой создает тульпу – копию главного красавчика школы, в которого тайно влюблена, не осознавая, к каким последствиям это может привести. Первой же в лайнапе выйдет лента РОДНАЯ КРОВЬ, рассказывающая о 18-летней Соне, пытающейся восстановить память после автокатастрофы. Постепенно кажущаяся идеальной обстановка в семье разрушается. Соня начинает думать, что в доме есть призрак, предупреждающий ее о том, что родители – не те, за кого себя выдают. БК обсудил с режиссером и продюсером проектов QS Films Иваном Капитоновым специфику рыночных партнерств, актуальные жанровые тренды, профессионализм молодых режиссеров, обновление аудитории и перспективы современного русского хоррора, в том числе в Новый год.

Почему вы выбрали для сотрудничества именно компанию Максима Рогальского и Василия Ровенского?

Мы искали партнера, который поверил бы в жанр так же, как верим в него мы. В последние несколько лет мы выпускали умные комедии – СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ, СЕМЬЯНИН. Это было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, начиная с 2022 года, международные продажи российского кино резко сократились, можно даже сказать, исчезли практически полностью. А зарубежные рынки были весомой частью нашей экономической модели. Во-вторых, государственная политика в сфере поддержки национального кинематографа изменилась – вместо создания предпосылок для развития проектов всего жанрового «пирога» акцент сменился на создание масштабного, эпического кино, чтобы сохранить кинопоказ и удержать зрителей в кинотеатрах. Это понятное и, полагаю, правильное тактическое решение. В-третьих, как авторам нам хотелось попробовать себя в других жанрах. При этом полностью хоррор мы не оставляли – продолжали разрабатывать проекты и даже сняли в Аргентине испаноязычную мистическую мелодраму ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ. В 2025 году возникло ощущение, что нужно возвращаться: международные рынки немного оживились, подросло новое поколение 12–18 лет, лояльное русскому кино, да и мы, признаться, соскучились по своим «страшилкам».

Очень важно, чтобы дистрибьютор верил в картину. Сотрудники прокатных компаний – это очень уставшие и замученные люди, у них каждую неделю релиз, премьеры, постеры, все, как всегда, горит, вокруг бегают разные продюсеры с разной степенью вовлеченности и компетенций. Поэтому крайне важно помогать им работать с твоими фильмами, тогда возникает воодушевление, уходит формализм и начинает проявляться любовь к кино. Я хорошо помню чувство единения с маркетинговой командой «Вольги» при выпуске ПИКОВОЙ ДАМЫ: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД, помню заряд бодрости с командой «Централ Партнершип» при выпуске РУСАЛКИ. Это очень важно для успешной работы над релизом. Компания «Наше кино», а также целый ряд специализированных агентств по продвижению кино демонстрируют такой же энтузиазм и единение вокруг идеи выпуска целого пакета русских новых хорроров – и это круто.

Как именно выстроено ваше сотрудничество? Входит ли «Наше кино» в производство или выполняет только прокатные функции?

На данный момент «Наше кино» выступает как дистрибьютор всего пакета фильмов. Зачастую компании в совместной деятельности могут достигнуть хороших бизнес-результатов, но взаимное человеческое впечатление остается не очень приятным. А бывает наоборот, когда по бизнесу результаты так себе, но вы понимаете, что находитесь на одной волне, и есть желание продолжать совместную работу, так как чувствуете, что в этом есть потенциал. Поэтому для нас сейчас важно пройти этот путь выпуска четырех совместных картин и оценить результаты. Прежде всего человеческие.

Почему вы возвращаетесь в жанр хоррора именно сейчас? Что нового собираетесь привнести в направление?

Прежде всего мы чувствуем внутренний импульс. Кино – во многом интуитивный бизнес. Некоторые пытаются его просчитать, сделать от ума. Логика, безусловно, должна быть, но мне представляется, что желание реализовать ту или иную кинематографическую идею – это иррациональное движение души. Ну а так как мы образца 2026 года уже другие, уже новые по сравнению с нами же образца 2016-го, то и фильмы будут другими, новыми.

Вы планируете сознательно опираться при производстве новых хорроров на мировые тенденции в жанре (элевейтед-хорроры, крипипаста)? Или пойдете по своему пути?

Конечно, мы такие же зрители хоррор-фильмов, как и все остальные. Смотрим какой-нибудь классный хоррор и думаем: прикольно, нужно что-нибудь в эту сторону поискать. Мы – маленькая независимая компания, у нас нет больших аналитических IT-ресурсов, чтобы в цифрах оценивать аудиторию и замерять тренды, поэтому мы опираемся только на внутреннее вау-чувство. Ну и на ЕАИС, разумеется.

При этом мы ощущаем свою ответственность за развитие жанра в России. Системно как хоррор-продюсеры в нашей стране работаем только мы со Славой Подгаевским и Влад Северцев, который тоже любит саспенс-кино и пытается найти в нем применение своей жизненной активности. Всё. Остальные снимают такое кино отдельными всполохами, теряют деньги, быстро остывают и бросают это дело. Поэтому нам приходится прокладывать дорогу в темноте, аккуратными интуитивными шажочками, пытаясь нащупать контуры российского хоррора, совершая ошибки, падая, вновь вставая, но продвигаясь вперед.

После презентации «Нашего кино», где вы много говорили о демографических предпосылках спроса на хорроры, сложилось иное впечатление. Можете пояснить упомянутые вами демографические данные? Верно ли мы понимаем, что вы делаете ставку на то, что интерес к жанру начнет стабильно расти в обозримой перспективе?

Мне кажется, есть очевидные вещи, которые нет смысла проверять цифрами. Очевидно, что выросло целое поколение, которое испытывает лояльность к русскому кино, потому что ходило с родителями на большие сказки. Яркие, динамичные, эпические релизы – в кайфе были и родители, и дети. И кинотеатры. Прошло пять лет, тем детям сейчас 14–18, а скоро будет 16–20. Этой молодежи уже нужны свои сюжеты и жанры. Мелодрамы и хорроры – ключевые жанры для этой аудитории. Поэтому вопроса о востребованности жанра нет, тут все понятно.

Другой вопрос, какие сюжеты, какие характеры, какие поджанры удовлетворяют запросам этой новой аудитории. Когда я пришел учиться в продюсерскую мастерскую на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, первым делом задал мастеру давно волновавший меня вопрос: существуют ли формулы расчета, которые позволяют понять, какое именно кино нужно зрителям сейчас? Я был уверен, что такие формулы есть. Но выяснилось, что их не существует. Если бы они были, большие релизы не проваливались бы, а крупные студии не прогорали бы.

Можно затестировать на фокус-группе трейлер уже готового фильма. Можно затестировать ки-арты. Но как затестировать сценарий? А идею? Спросить у чата GPT? Никаких «взрослых» не существует, которые что-то там знают. Все это непредсказуемо. Кто знал, что соберет КОММЕРСАНТ, например? Никто. Эстимейты на фильм были до 100 миллионов. Молодые режиссеры, тюремная история, какие-то зэки. Плюс в голове всплывают лица маркетологов, которые в один голос говорят, что решение о походе в кино принимает женщина. И что мы видим? Полмиллиарда кассы. Почему так? Саша Петров? Хаски? Книга? Что по этому поводу скажет искусственный интеллект? У меня один ответ: фильм хороший. Возможно, соскучились зрители по криминальному жанру, по такому кино, посмотрели, рассказали друзьям эмоционально. Но это все рассуждения, когда уже все случилось. За месяц до релиза, я убежден, все создатели картины сидели и гадали: а сколько мы соберем? А какие у нас вообще предпосылки для сборов? Я уж молчу про ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. Если бы все умели просчитать все заранее, то все бы так и делали.

По итогу мы это объясняем ростом спроса на более взрослое кино в противовес сказкам.

Возможно. Но, например, та же БИТВА МОТОРОВ сейчас собрала миллиард. Доберут еще 350–400 миллионов в тотале, как мне кажется. А должны были заработать минимум 2 миллиарда, потому что это шедевр. Без скидок, великолепное кино. Я мечтаю такое кино снимать, это высший пилотаж по всем уровням – история, постановка, костюмы, экшн, все прекрасно. Вот почему так? Сейчас-то будет много знатоков, которые начнут рассуждать, но до релиза любые рассуждения – лишь гипотезы.

А ИИ нам не помогает сегодня в прогнозировании?

Вчера я впервые за десять лет ответил лично на письмо, пришедшее на нашу корпоративную почту. К нам приходит много текстов, а в последние полгода-год большинство писем и подводки к ним написаны при помощи ИИ. И я вчера открыл презентацию, где на тридцати страницах ИИ подробно расписывает историю, персонажей с аналитикой их взаимоотношений по Юнгу и Фрейду, и все было очень красиво оформлено. И синопсис сезона на пятьдесят страниц. Пришлось попросить не присылать презентации, созданные искусственным интеллектом, а отправлять истории, созданные человеком. Кто-то это написал за двадцать минут, покидал промпты, ИИ-шка что-то выдала, человек скорректировал, а я должен это читать полдня? По присланному пять лет назад письму я мог определить, адекватный ли человек пишет, нормальный ли он автор, владеет словом или нет. А сейчас очевидная диспропорция – мне что, отдавать это читать чату GPT, чтобы он выдавал мне саммари по проекту в двух словах? Ну это же бред, профанация жизни.

Многие сегодня повторяют, что нейросети – это всего лишь инструмент. Типа это как пианино, почему вы его хейтите? Когда мы разглядываем скульптуру, мы восторгаемся техникой и мастерством человека, который сначала придумал этот образ в голове, а потом с помощью кропотливой работы создал произведение искусства. Негласная социальная договоренность в том, что мы ценим время жизни, потраченное художником на создание произведения. Основываясь на собственном опыте проб и ошибок, мы понимаем, что автор пробовал и ошибался столько раз, сколько и мы пробуем и ошибаемся, когда занимаемся своей работой, своим любимым делом в той области, где нашли себе профессиональное применение. Скульптор создавал произведение искусства несколько лет, мы тратим десять минут, чтобы посмотреть и испытать восторг. Все честно. А сейчас с ног на голову все переворачивается – читать полдня пятьдесят страниц текста, написанного машиной? Зачем?

Понятно, что эту чертову шарманку уже не остановить, все продолжат ею пользоваться. Но мы наверняка придем к тому, чтобы законодательно это ограничить. Нужно, как при болезни, дать организму возможность выработать собственные антитела. Нейросеть – лучший дизайнер, лучший писатель синопсисов, лучший корректор, это все правда. Мультики делает шикарные, кто спорит. Но это не дает человечеству развиваться. Художник растет, только если делает что-то новое. Ты должен постоянно что-то изучать, практиковать, нарабатывать навыки, ошибаться. Быть самоотверженным, рисковать, ставить на кон все. И когда личность художника трансформируется благодаря этой авторской самоотдаче, тогда могут возникать произведения, прорывы в той или иной сфере искусства. Да, создавать промпты тоже непросто. Нужно несколько дней, чтобы посидеть, изучить вопрос, почитать, посмотреть готовые промпты, скорректировать под себя – это все требует внимательности и усидчивости, безусловно. Но это несопоставимо с работой большого художника.

В данный момент складывается ощущение, что спрос на семейное кино начал сокращаться, а интерес к зарубежным картинам вновь растет. Хорроры – один из самых молодежных, «западных» жанров, и в этом смысле вы претендуете на то, чтобы переключить на отечественный продукт часть внимания аудитории зарубежных проектов. Насколько сознательно вы выстраиваете эту стратегию?

В середине десятых годов скепсис по отношению к российскому кино был на пике – вспомните всех этих блогеров-хейтеров, которые собирали на своих шутливых и саркастических обзорах миллионы просмотров. С первыми нашими хоррорами мы выходили как раз в это время и даже в таком «пространстве отторжения» умудрялись собирать кассу. Кстати, для примера: когда мы одновременно запустили один и тот же трейлер РУСАЛКИ на испанском, русском и английском, то русский ролик набирал, условно говоря, один лайк и десять дизлайков, а на испанском языке было ровно наоборот – десять лайков и один дизлайк. То есть восприятие зарубежным зрителем одного и того же материала было гораздо более лояльным и теплым, чем у российского. Меня это тогда поразило.

Понятно, что нам сложно конкурировать с махиной А24 или Blumhouse, но мы стараемся быть интересными и оригинальными в своих картинах, искать новые решения, соединять поджанры, формулировать собственный голос. Вряд ли мы соберем картинами нашего пакета бокс-офис ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ, но дать российскому зрителю собственный контент на русском языке в этом жанре мы обязаны, это наша миссия.

При этом если говорить о нашем аргентинском проекте ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ, то можно найти некоторые параллели с ОБСЕССИЕЙ. Микс жанров хоррора и мелодрамы, построенный вокруг исследования темы болезненных, созависимых отношений. Мы сняли картину раньше, чем вышла ОБСЕССИЯ, но сейчас, после феноменального успеха фильма, нам гораздо проще заходить к международным дистрибьюторам. Мы показываем трейлер, и все очень радуются, понимая, как это представлять зрителю. Выходит, ОБСЕССИЯ проложила нам дорогу, по которой мы сейчас успешно едем с точки зрения дистрибуции. Мы только начали продажи, но уже имеем дистрибуционных партнеров в Германии, Австрии, Индии, некоторых странах Юго-Восточной Азии, в Италии, Великобритании. И хотя проект еще не вышел нигде в мире, уже есть предложение о создании англоязычного ремейка.

К слову, ТУЛЬПА – это полноценное латиноамериканское кино, где в титрах всего несколько русских фамилий. Вся остальная команда – аргентинская. С нами, например, работали художник по гриму и художник по костюмам хита ДИКИЕ ИСТОРИИ. Режиссером монтажа выступил Леандро Витулло, монтажер многих нашумевших фильмов аргентинского хоррор-режиссера Демиана Руньи. А главную роль в картине играет Каталина Бендер, дочь культового аргентинского режиссера Эмилио Бендера, успевшего снять всего одну ленту – СЧАСТЛИВЫЕ, которая стала главным аргентинским рождественским фильмом. Это будет ее первая роль.

Расскажите, пожалуйста, про лайнап других ваших ближайших релизов. Что важно про них понимать профессиональной аудитории?

В нашем новом пакете мы выступили в трех разных поджанрах хоррора. РОДНАЯ КРОВЬ – семейная драма с мощным мистическим ходом внутри. Сюжетно это КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, встретившее УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. По сути, слоубернер со ставкой на атмосферу и во многом построенный на актерской игре. В свою очередь, ПИКОВАЯ ДАМА. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ – более подростковая, более скримерная картина, основанная на всем известной городской легенде. Наконец, ПОРЧА – смелый микс жанров в духе проектов А24. Это мистический детектив, по-хорошему странное и симпатичное кино. Можно подумать, я хвалю картину, потому что это моя режиссерская работа, но поверьте, я с тяжелым чувством ехал смотреть первую сборку. Я ненавижу монтаж и думал, что сейчас в нем закопаюсь месяца на два. Но я посмотрел ленту с очень приятным чувством. Получилось необычное, драйвовое кино. В общем, наш лайнап релизов – это попытка разложить аудиторию фильмов ужасов на три разные корзины и посмотреть, что из этого сработает лучше всего.

Изначально РОДНАЯ КРОВЬ стояла следующей весной, но в итоге выходит первой в линейке вместо ТУЛЬПЫ. Почему?

Мы хотели раньше выпустить ТУЛЬПУ, но зарубежные дистрибьюторы попросили ее перенести, чтобы синхронизировать международный релиз. Мы сдвинули РОДНУЮ КРОВЬ на декабрь, потому что картина уже готова. Хотелось начать именно в этом году, все-таки наш лайнап позиционируется как «новые русские зимние хорроры».

Нам показалось или вы и в самом деле поначалу скрывали, что это found footage?

РОДНАЯ КРОВЬ – не совсем found footage. Помните ВИЗИТ? Там много сцен в стиле found footage, но зачастую камера находится в таких местах, откуда обосновать подобную съемку или зум невозможно, если об этом задуматься. То есть как стилистическое решение это found footage, но Шьямалан явно подзабил на достоверность ради решения своих художественных задач. РОДНАЯ КРОВЬ – это прежде всего отличное кино. Блестящие артисты, очень нагнетающий, атмосферный слоубернер. Нам часто говорили: ой, а почему у вас много скримеров, но мало атмосферы? В РОДНОЙ КРОВИ буквально атмосфера ужаса в каждом кадре. Мы ищем баланс между классическими бу-моментами и тревогой, проходящей красной строкой через весь фильм. Мне кажется, в этой картине этот баланс очень выдержан.

Какой вы получили фидбэк по РОДНОЙ КРОВИ на недавнем «Хоррор Фесте»?

Зал принял фильм хорошо, несмотря на то, что это драматическое, даже трагедийное кино. Я читал несколько критических статей о том, что это если не лучшая картина Славы Подгаевского, то одна из лучших. И самая зрелая. Мы становимся старше.

Можете ли вы рассказать подробнее о рекламной кампании релиза?

РОДНАЯ КРОВЬ стала фильмом закрытия минувшего «Хоррор Феста», а в начале декабря мы покажем ее на Comic Con. Как вы понимаете, промобюджет картины не самый большой – мы не можем себе позволить потратить на жанровое кино бюджет, выделяемый на рекламу большого семейного кино. Основной акцент на работу в диджитале и партизанском маркетинге – и здесь мы придумали очень много нестандартных решений, чтобы выйти к основной целевой аудитории. Кроме этого, мы используем те же каналы продвижения, что и другие релизы – прямая реклама, работа с прессой, телеграм-каналами и так далее. Я же не буду упоминать Rutube, VK, размещение у блогеров, хардлоки, большую театральную премьеру – это обычные элементы продвижения фильма. А вот необычные вы увидите сами, хочется немножко секретности.

Следующим вы выпускаете новую ПИКОВУЮ ДАМУ. В праздничные даты вам придется конкурировать за внимание аудитории и сеансы не только с блокбастерами, но и с другими фильмами ужасов. Есть довольно много примеров, как нишевое, жанровое кино не срабатывает в новогодние даты. Почему вы верите в новогодний релиз ПИКОВОЙ ДАМЫ? Зайдет ли молодежной аудитории в этот момент именно хоррор?

Мы очень хотим верить. При этом все это очень страшно – никаких предпосылок для широкой росписи в эти сумасшедшие для кинотеатров дни у нас нет. Обычно в преддверии каждого Нового года все охают, что роспись очень жесткая. А в этом году не просто охают, а уже с ноября все в предынфарктном состоянии. Есть аргументы, которые работают на то, чтобы уйти на другую дату. Но с другой стороны, русский хоррор никогда не выходил на январских праздниках. И наша логика, что подросткам нужен свой фильм на каникулах, вполне очевидна. С другой стороны, все дистрибьюторы давят на кинотеатры и требуют сеансы. Я искренне сочувствую и сопереживаю каждому менеджеру по репертуарному планированию – друзья, держитесь!

Понятно, что права на индонезийский или австралийский хоррор стоят сильно дешевле, чем производство российского, поэтому рисков и обязательств у нас гораздо больше. Но мы пытаемся снимать кино на русском языке для российского зрителя в этом сложном для дистрибуции жанре, поэтому очень надеемся на корпоративное индустриальное братство, если хотите, патриотизм тех, кто принимает решение о росписи. Если мы дадим подросткам хотя бы один дневной сеанс – зал будет полный, мы в этом уверены. Им нужен фильм, куда они могут пойти без родителей, своей школьной компанией и своей тусовкой.

Вы стараетесь задействовать в проектах наиболее востребованных, в первую очередь сериальных актеров. В РОДНОЙ КРОВИ у вас играет Полина Гухман, в ПИКОВОЙ ДАМЕ – Константин Плотников. По каким критериям вы подбираете актеров на роли? Есть ли вы этом коммерческий расчет? Как они задействованы в промокампании?

Критерий один – внутреннее чувство, попадает ли актер в персонажа, попадает ли он в нерв времени, есть ли ощущение взлета и роста интереса к нему со стороны аудитории. Все нормальные кинематографисты – фанатики кино. У меня, например, во время работы всегда открыт второй компьютер, и я смотрю на нем все выходящие пилоты сериалов и новые фильмы. Благодаря этому формируется общая картина трендов.

Например, для РОДНОЙ КРОВИ у нас возник прекрасный тандем Полины Гухман и Дани Воробьева, играющих дочь и отца. Мы писали сценарий сразу под Даню, и ему так понравился проект, что в итоге он стал его креативным продюсером. Вносил классные предложения по сценарию, придумывал массу незначительных, казалось бы, деталей своего образа, которые очень точно характеризуют персонажа. Знаете же, у людей, работающих руками, часто бывают такие отбитые синие, даже черные ногти на одном из пальцев, как будто это производственная травма? Очень живая и крутая примета для персонажа, Даня придумал такой вот едва заметный в кадре элемент, но это сразу плюс сто к достоверности характера. А Полина Гухман прошла последовательно все ансамблевые пробы и сильно изменила свой съемочный график на других проектах, чтобы зайти к нам в картину – актерам редко предлагают сняться в хорроре, это в определенном смысле уникальная возможность попробовать себя в новом жанре. Другую важную мужскую роль играет Петя Натаров, главный герой нашего сериала «Пищеблок». Очень интересный, вдумчивый парень. У него недавно прошла фестивальная премьера фильма ВИДЕОПРОКАТ, где он играет главную роль. Абсолютным открытием для нас стала актриса Татьяна Яхина – невероятная, тончайшая, неизвестно где прятавшаяся от большого экрана долгие годы. Надеемся, благодаря нашей картине о ней узнает самый широкий зритель.

Кстати, очень необычный актерский состав в ПОРЧЕ. Судите сами: в главных ролях Иван Трушин, один из самых ярких фрешменов своего поколения, сводящий с ума всех девочек на районе после фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, Федор Федотов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, ЛЕВША), Чингиз Гараев («Фурия»), Тина Стойилкович (АВГУСТ, ПРОПАСТЬ) и другие. Самым первым мы утвердили Чингиза, он идеально подходил на роль говорливого и саркастического рэпера, потом утвердили Тину, а потом мы подумали, почему бы Феде Федотову и Тине не поработать в одной картине, раз у них и свадьба планируется буквально через пару месяцев – с любимыми не расставайтесь, как говорится. Агенты поддержали наше рациональное предложение, благо актерская занятость склеилась и ансамбль собрался. Кстати, играют они не пару, а даже наоборот – этот нюанс добавлял определенной пикантности совместной работе.

Как в целом обстоят дела по международному направлению вашей деятельности? На каком уровне в данный момент находится интерес зарубежных байеров к российскому кино?

Интерес к российскому кино и не угасал, но санкции и страх вступить в коммерческий контакт с Россией очень сильно влиял на саму возможность таких сделок. Закупщики контента из разных стран резонно опасались, что если приобрести российский фильм, то у них будут не только сложности с дистрибуцией внутри своих стран (например, если какая-либо крупная киносеть принадлежит американскому мейджору), но опасности подвергнутся и другие сделки по приобретению того или иного голливудского кино. Короче, логика «лучше не связываться». Сейчас как-то и общая риторика изменилась, и, видимо, страх этот ушел, есть ощущение, что ситуация стала лучше. Другой вопрос, что общемировой кризис отражается и на кино – стали в целом покупать реже и по меньшим ценам. Сложнее всего русскоязычному кино в Европе, но для той же ТУЛЬПЫ ситуация проще, несмотря на русские фамилии в титрах.

Со Святославом Подгаевским вы выстроили полноценный хоррор-хаус, автономно-самостоятельный продакшн хорроров, скажем так. Есть ли у вас в планах приглашать сторонних авторов, привлекать или разрабатывать чужие проекты?

Очень хотим. Но крайне сложно найти молодых жанровых режиссеров, авторов. Нам многие пишут, предлагают проекты. Встречаемся, начинаем общаться. Многие из них насмотренные, видели достаточно хорроров, триллеров, вроде все понимают. Как зрители – вполне сформировавшиеся. Но из-за этой жанровой насмотренности у них возникает иллюзия, что они умеют снимать кино. Начинают готовиться к проекту – мы понимаем, что они просто профнепригодны. Несмотря на вроде бы приличное кинообразование. Внимание и тонус в съемочной группе удержать не могут, авторитет завоевать – тоже, на пробах пугаются актеров, поставить референсные задачи художникам тоже не могут, в работе с ребятами по графике теряются в пикселях. То есть в формате 3–5 минут они в состоянии на энтузиазме снять что-то симпатичное, пугающее, а вот в 90–100 минутах слишком много информации. При этом нужно понимать, что мы работаем в малых бюджетах, у нас сокращенное время подготовки, ограниченное количество смен, кое-где компромиссная с точки зрения состава группа. Поэтому режиссеру нужно не только фантазировать, но и уметь реализовать – принимать быстрые решения, быть способным заменить артиста, объект, внести сценарные изменения.

В свое время мы так ВДОВУ снимали, спустя шесть лет об этом уже можно рассказывать. Мы давали возможность режиссеру снять все самому, старались даже на площадку не приезжать, чтобы не мешать своим присутствием. В итоге каждый раз звонили второй режиссер и продюсеры на площадке и умоляли приехать, потому что смена стоит и вместо мастер-плана с актерами они третий час снимают деталь колеса в грязи. В итоге нам со Славой приходилось приезжать, разводить мизансцены по всему съемочному дню, работать с артистами и всеми цехами. Ну это же бред, легче сразу все самим снять.

Если бы у нас были большие бюджеты, мы могли бы эти факапы сразу заложить в смету, и снимать кино смог бы любой заяц, только что научившийся играть на барабане и насмотревшийся ЗАКЛЯТИЙ. Но мы себе не можем этого позволить. С другой стороны, уже опытные и уверенные режиссеры не готовы идти в жанр, даже если им и хочется себя в нем попробовать, потому что это заведомо работа на несколько месяцев, фактически без гонорара, с маленьким производственным бюджетом, немножечко на износ. А у многих дети, семьи, китайские автомобили в лизинге. Поэтому приходится самим продолжать, но, повторюсь, мы открыты и ждем новых талантливых людей всегда.

При этом у нас был и позитивный опыт – мы запустили дебют Сережи Ильина СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, сделали с Ромой Каримовым ЗАТЕРЯННЫХ, Дмитрий Власкин снял нам СЕМЬЯНИНА, Женя Григорьев снял КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. С каждым режиссером свои приколы и не все было гладко, но это все профессиональные люди, мы могли спорить о художественных решениях, но не об азах профессии режиссера.

Мы готовы и обучать, и помогать, «обкладывать» режиссеров опытной съемочной командой. Но почему-то редко встречаются адекватные ребята, именно хоррор-фанаты. Они либо с очень большим апломбом, при этом не знают элементарной методологии работы, либо начинают конфликтовать с группой. Когда команда понимает, что режиссер некомпетентен, ею становится очень сложно управлять. У всех членов съемочной группы – художников, оператора, продюсеров на площадке – есть свое мнение. И если они сильнее, интереснее, компетентнее режиссера, банально могут выразить свою мысль точнее – как с ними справиться? Режиссер должен влюбить в себя группу, его решение должно быть законом не потому что он сидит в режиссерском кресле, а потому что это решение крутое, классное и так подходит фильму, что лучше и не придумаешь. И он в состоянии это решение аргументировать или произнести так, что все поймут: аргументация не нужна, он прав, делаем так.

Выходит, у нас пока невозможны кейсы в духе ОБСЕССИИ и ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ, когда в кино приходят молодые авторы из смежных медиаобластей? Видите ли вы в принципе новые таланты на рынке?

Верю, что это возможно. В нашем плане на 2027 год две картины предполагаются с хоррорными режиссерами-дебютантами, очень надеюсь, что, несмотря на все сложности и ограничения, ребята смогут себя проявить. Другого варианта же нет, только так возникают новые имена. Я знаю продюсеров, которые зареклись работать с дебютантами. Мы пока не зарекались.

Какие новые предстоящие проекты вы готовите?

Как я уже сказал, мы готовим к запуску международный проект в Сербии, пока рано говорить о деталях. В Аргентине идет работа над двумя хоррор-триллерами и одной семейной комедией, посвященной футболу и лично Лионелю Месси, под названием БРАТ МЕССИ. В России мы планируем запуск хоррора ЧУДОВИЩЕ – фабула фильма строится вокруг темы зависимости от социальных сетей. Очень хотим запустить СЕРДЦЕ – историю про первую в Советском Союзе операцию по пересадке сердца. Очень хороший сценарий, в актерском составе Олег Евгеньевич Меньшиков и Даниил Воробьев. Мы мечтаем снять этот проект, но он возможен только с государственной поддержкой. Есть один симпатичный комедийный сценарий, занявший первое место на национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters, фильма ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК, который мы будем снимать на Дальнем Востоке. Планы, как видите, масштабные и довольно разножанровые.

По одной из гипотез, хоррор/триллер не приживается в России, потому что для его успеха у нас мало социальных предпосылок. Как вам кажется, появятся ли когда-нибудь социальные корни у российского хоррора?

Я с этим не согласен. Что значит «не приживается»? Это просто самый рисковый жанр, у которого нет государственной поддержки. То есть нужно снимать за свои деньги, дешево, сложно, а потом выпускать в кино без промобюджета и без продаж на телеканалы, потому что специализированных телеканалов нет. Ну кто в здравом уме будет этим заниматься? Только фанатичные люди.

Что касается, как вы говорите, социальных корней, то я считаю, что все наши фильмы социально содержательны, просто они работают на определенную возрастную категорию, есть же понятие «целевая аудитория». Например, в той же нашей РУСАЛКЕ содержится важный вопрос: что делать молодой девушке, если ее парень поцеловался с демоном, а потом вернулся и попросил прощения. То есть метафорически парень изменил с другой, но вернулся и попросил все забыть. И вот что ей теперь делать? Простить изменщика, ведь он ее любит? Или дать от ворот поворот? Тут нет однозначного ответа, каждый зритель отвечает на него сам. Когда тебе 16 лет, то с мамой об этом не всегда поговоришь. А как поступить? Что это, если не «социальные корни» хоррора, как вы говорите. Просто тема шире, наднациональна. С такой дилеммой сталкиваются девушки во всем мире.

Примерно та же история в РОДНОЙ КРОВИ. Там мы пытаемся ответить на вопрос: насколько ты можешь простить своего ребенка за самый ужасный проступок? Где эта точка принятия? И другой вопрос, уже подросткам: насколько ты можешь доверять своим родителям?

По сути, мы снимаем семейные драмы, в которых хоррор просто помогает более выпуклым образом проявить проблему, это лишь жанровая оптика. Чаще всего мы сначала придумываем монстра, уникальную опасность, с которой столкнутся герои. А потом находим семейную проблему, вызов, который помогает метафорически воспринимать эту опасность (и наоборот). Не всегда на этом творческом пути мы достигаем бергмановских глубин драматизма, но искать ответы на подобные вопросы очень интересно.

Какие актуальные тенденции на рынке вы бы отметили? Например, вы согласны с тем, что мы наблюдаем закат сказок?

Слушайте, сказок сейчас в прокате объективно много. В октябре три крупных проекта вышли одновременно, еще ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА и ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА дорабатывали. Но круто, что новейшая российская кинематография открыла и освоила такой классный жанр, которого практически не было в нулевые и десятые. Объективно за последние 20–25 лет сформировались целые направления – спортивные драмы, эпические сказки, романтические комедии, полнометражная семейная анимация. Мы работаем с хоррором и триллером, были отдельные прорывы, уже что-то поблескивает, обстоятельства жанра «русский хоррор» продолжают формироваться.

Сегодня выросло новое поколение зрителей, которые родились в 2010–2012 годах. Они еще были детьми, когда российские фильмы уже начали становиться приличными и конкурентными с западным кино. То есть они уже не «поколение хейта» русского кино. Это наша новая аудитория. И с этой аудиторией как раз и можно, и нужно работать. Они – наши зрители, а мы – их кинематографисты.

Фото: пресс-служба QS Films