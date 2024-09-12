Фестиваль «Новый сезон»: день второй

«Дети перемен», «Чужие деньги», «Урок» и «Встретимся вчера»

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Второй день смотра открылся показом сериала Игоря Твердохлебова «Чужие деньги» (Иви) по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых.

В центре повествования шоу оказывается обнальщик Алексей, который, кинув опасных людей, решает скрыться от преследователей, прикрывшись двойником. Теперь безвестному Юре Афанасьеву из Твери придется распутывать клубок обманов и криминала, в то время как по следу Воронова идет гончая-следовательница. Если не читать синопсис, то концовка первой серии содержит довольно поразительный твист – в этом смысле сериал, пожалуй, добьется нужного вау-эффекта, способного соблазнить аудиторию смотреть его дальше. В целом это довольно классическая история про чемоданчик с деньгами, который потеряли бандиты, а нашли какие-то посторонние люди. Здорово выручает кастинг: Максим Матвеев раздваивается, Гоша Куценко хрюкает.

Драма «Урок» (Okko) рассказывает о бывшей звезде хип-хопа, которая после рехаба, с подачи старшего брата, попадает в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков. Сериал начинается как стильно снятая, но тягучая и мрачная драма про бывшего наркомана, но постепенно, практически незаметно перетекает в трагикомедию про будни старшеклассников, к которым в класс пришел максимально неподходящий для преподавания учитель. Харизмы Юры Борисова хватает, чтобы следить за началом довольно неторопливой истории с неослабевающим вниманием. Тем более, что Даниил Воробьев играет даже более выразительного персонажа, старшего брата Константина, который, как кажется поначалу, является «светлым двойником» Антона. Импозантный мужчина в очках и дорогих рубашках, с не менее эффектной лысиной, но без татуировок, как у Антона, преподает в школе, где вот-вот станет директором. Но под привлекательной внешностью явно скрыто много тайн. Одна из них – судя по всему, Константин был влюблен в погибшую девушку Антона, и поэтому теперь регулярно навещает ее одиноких родителей.

Постепенно «Урок» обрастает новыми персонажами, становится все более интонационно и жанрово многослойным. К концу первого часа зрителя ждет еще одна смена направления – сериал превращается в психологический триллер про конфликты подростков в духе «Цикад» (прошлогодняя премьера «Нового сезона»). Можно предположить, авторы подготовили для зрителей еще немало сюжетных твистов.

«Дети перемен» (Start, Wink) – это ещё одна мрачновато-ироничная семейная сага на фоне лихих разборок 90-х. В центре внимания – трое братьев от трёх разных мужей водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова). У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны, которые начинают затягивать молодых людей в водоворот

Новый проект от режиссеров «Черной весны», одной из главных премьер первого «Нового сезона», и продюсерской команды «Слова пацана», главного сериала прошлого года, изначально был одним из самых ожидаемых в конкурсной программе. Оправдать сложившиеся ожидания, даже если «Дети перемен» оказались бы бесспорно хорошими, было бы непросто. Однако сериал Сергея Тарамаева и Любови Львовой разделил фестивальную аудиторию. Одним профессиональным зрителям сериал понравился, другими он был воспринят капустником, устроенным режиссерами с неясными целями. Да, эпоха 90-х в сериале воспроизведена довольно детально, однако за последнее время похожих историй вышло так много, что теперь это уже не удивляет и не радует. В предложенных персонажей хочется всячески поверить, но они участвуют в сравнительно сумбурной истории, так что следить за ней требует определенных усилий.

Завершился второй конкурсный день показом комедии Александра Богуславского ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА от «Иви» и Кинокомпании братьев Андреасян. По сюжету Сергей и Аня едут разводиться. За несколько лет семейной жизни они успели сильно друг от друга устать. По дороге в ЗАГС они попадают в аварию. На следующий день супруги просыпаются в своей квартире и обнаруживают, что из нее нет выхода, а на часах постоянно 8:45 утра. Они понимают, что теперь навсегда обречены на общество друг друга.

Лента оказалась вариацией классического ДНЯ СУРКА – только если бы герои застряли не только во времени, но и в конкретном замкнутом пространстве. Любители сюжетов про временные петли вряд ли найдут для себя здесь что-то новое (даже неискушенные зрители наверняка догадаются, что герои оказались в чем-то вроде лимба и очнутся от комы, как только найдут в себе силы простить друг друга за прошлые обиды), но зато нельзя не восхититься стройностью и строгостью реализованного создателями замысла. В картине фактически две локации – замкнутая на саму себя квартира и натурная сцена автоаварии. Возможности своей герметичной концепции авторы используют по максимуму, тем более что герои могут менять комнаты изнутри, если позвонят в прошлое по телефону. Решенная преимущественно в ярких оранжево-голубых тонах дизайнерская квартира, в которой происходит основное действие – фактически третий главный персонаж фильма, помимо технично исполнивших свои роли Артема Ткаченко и Аглаи Тарасовой.

Фото: кадр со съемок сериала «Дети перемен»