Игорь Толстунов: «Содержательному кино всегда было сложно, но сегодня оно находится под угрозой исчезновения»

Продюсер «Питер FM» Игорь Толстунов рассказал БК о своих ожиданиях от перевыпуска проекта, а также обсудил включение компании «ПРОФИТ» в состав лидеров Фонда кино в этом году

3 июля в повторный прокат выходит лирическая комедия ПИТЕР FM Оксаны Бычковой с Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым в главных ролях. С премьеры картины о том, как молодой архитектор пытается вернуть телефон ведущей популярной питерской радиостанции и в процессе влюбляется в нее, прошло девятнадцать лет. Продюсер фильма Игорь Толстунов рассказал БК о своих ожиданиях от перевыпуска проекта, а также обсудил включение компании «ПРОФИТ» в состав лидеров Фонда кино в этом году. В нынешнем конкурсе на получение господдержки будет претендовать легаси-сиквел ПИТЕР FM под названием ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ. Режиссерское кресло проекта займет Полина Кондратьева (ЧИСТЫЙ ЛИСТ), а сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.

Почему вы решили выпустить в повторный прокат романтическую комедию ПИТЕР FM? Ведь с момента премьеры картины прошло девятнадцать лет, даже не юбилейная дата.

Идея о повторном прокате была инициативой коллег из прокатной компании К24. Предложение Максима Горбова удивительным образом совпало с нашим желанием сделать ремейк-сиквел ПИТЕР FM под рабочим названием ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ. Мы хотели снять фильм в этом году, но из-за того, что конкурсы затянулись, придется приступить к съемкам в следующем. Насколько я могу судить, информация о перевыпуске вызвала оживленный отклик в соцсетях. И, со слов Максима, на первые сеансы уже практически раскуплены билеты.

Должен заметить, что сейчас имеется своеобразный тренд на повторные выпуски картин – возможно, не сильно заметный и не слишком мощный, но он есть. Второе: пообщавшись с молодыми людьми, в том числе со своими студентами, я могу отметить, что им интересно смотреть кино о тех временах, когда их не было или когда они были маленькими. Их по-настоящему увлекает обращение к детству, которое они не запомнили. Естественно, никто не ждет каких-то сногсшибательных сборов от фильма почти двадцатилетней давности, но К24 рассчитывают на довольно устойчивый интерес публики. Часть аудитории будет ностальгировать по фильму своей молодости, а часть получит эмоциональную информацию про времена, в которых они не жили.

Какие темы картины будут актуальными сегодня?

Это история про любовь. Постоянная непреходящая потребность человека в любви, в тепле, в понимании, в близком – вечная тема, она не может никому надоесть и актуальна всегда. ПИТЕР FM примечателен тем, что авторам удалось рассказать историю любви персонажей, которые, строго говоря, ни разу не встретились, а уже полюбили друг друга. Мы сейчас попытаемся второй раз войти в эту воду вместе с режиссером Полиной Кондратьевой. Очень хороший сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер, поэтому мы воодушевлены и согреты надеждами на повторение успеха.

Как вы считаете, в плане киноязыка ПИТЕР FM не выглядит устаревшим для современного зрителя?

Все-таки кино – тот вид искусства, где произведения устаревают чрезвычайно быстро. Объективности ради, наверное, фильм говорит со зрителем не сегодняшним киноязыком, но и не каким-то непонятным. Эмоция возникает, ритм работает. Я попросил своих не занимающихся кино товарищей посмотреть картину и получил позитивные, обнадеживающие отклики. Интересно, как отреагируют зрители.

Есть ли у вас данные, как ПИТЕР FM показывает себя все эти годы в телеэфире и в онлайн-кинотеатрах?

Фильм присутствует практически на всех платформах, но мы не обладаем сведениями, как его там смотрят. В телеэфире он уже давно не показывался в праймтайм, и поэтому сложно говорить о каких-то цифрах, тем не менее его периодически демонстрируют нишевые каналы.

Как вы думаете, фильм можно назвать культовым?

Мне кажется, он стал культовым для определенной аудитории, тех, кому двадцать лет назад были те же двадцать. Когда речь заходит о фильме, то выясняется, что он оказался близок многим и его до сих пор пересматривают. Не мне судить, культовый ли он, но в 2006 году его посмотрело в прокате 1,7 миллиона зрителей, по тем временам это более чем значительная аудитория.

Какое рекламное продвижение будет у перевыпуска?

Рекламная кампания предусмотрена, но, естественно, не будет носить характер ковровых бомбардировок, просто потому, что мы не ожидаем каких-то сногсшибательных цифр. Но в соцсетях, на профильных сайтах, в подкастах очень многое будет связано с ролью саундтрека в фильме, который вот уж точно оказался культовым. В основном продвижение сосредоточится в интернете, без телерекламы.

Евгений Цыганов как-то поддержит перевыпуск?

Насколько я знаю, да. Мы надеемся, что на одном из показов он также представит фильм.

Объясните, пожалуйста, что означает ремейк-сиквел?

Новый фильм ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ расскажет историю других молодых героев, которые практически проходят путь персонажей ПИТЕР FM. Но героям оригинальной картины, персонажам Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой, мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в их судьбе.

То есть вы чувствуете, что зрителю сегодня необходимы романтические комедии?

Сегодня выходит огромное количество проектов, которые можно отнести к жанру романтической комедии или романтической мелодрамы, но больших успехов они не достигают. Мне кажется, причина в том, что в этих фильмах не хватает важной интонации, все сводится к простой формуле: давайте сделаем смешно. Ну и мало кому в итоге смешно. Нам бы хотелось создать картину, которая работала бы на поле ПИТЕР FM – ленты, вызывавшей у зрителя сложную палитру эмоций. Потому что герои в фильме никак не могут встретиться, а зритель уже понимает, что они наверняка любят друг друга, но все это просто не находит разрешения в кадре. И у каждого из них имеются свои проблемы в отношениях с предыдущими партнерами. И все это немного сказка, но при этом вроде бы и реалистичная. Если нам удастся добиться такого эмоционального напряжения, то зритель будет смотреть будущую картину с удовольствием. Получить простую эмоцию на приеме, что герои никак не могут встретиться или должны сходить на тридцать свиданий, срабатывает один раз. Подобный ход не многогранен, не отфактурен эмоционально, из него сложно что-то выжать. А в основном все работают именно на таком: придумали какую-то веселую завязку и полтора часа пытаются выжать из нее все до капли. Как правило, зритель чувствует эти потуги.

Компания «ПРОФИТ» в этом году вошла в состав лидеров российской киноиндустрии по версии Фонда кино. Имеются ли у вас уже в разработке проекты, которые теперь могут претендовать на более высокую субсидию?

В первую очередь мы будем представлять ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ. Хотя по лидерским меркам это скромный проект, но даже если мы охватим половину аудитории первого фильма, то есть привлечем около миллиона зрителей, то на сегодня это будет неплохим результатом. В конкурсе будет участвовать еще одна наша картина, но подробностей пока не могу раскрыть. В принципе, у нас в разработке имеется не один проект.

Какие у вас в целом ожидания от нового статуса?

Волею судеб я уже в третий раз вхожу в эту воду, поэтому не скажу, что у меня выработалась привычка, но я приблизительно понимаю, чего ожидать. Дело в том, что система отбора в группу лидеров предполагает ежегодную ротацию. Как пел поэт, лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз (смеется). Поэтому возникает проблема перспективного планирования, так как крупнобюджетные проекты требуют значительных расходов на девелопмент. Иные компании в Фонде кино могут получить не более 300 миллионов рублей на один фильм, чего недостаточно для большой картины. Для фильма стоимостью в миллиард рублей безвозвратная государственная поддержка в размере 300 миллионов – это немного. Потому что остальные 700 миллионов будут коммерческими, их придется возвращать, и это серьезнейшая задача. Поэтому хотелось бы, чтобы объем господдержки достигал хотя бы 50–55 процентов бюджета, как это было на наших предыдущих картинах. Тогда в случае успеха рынок позволит как минимум выйти в ноль. И если я не уверен в попадании в этот список в следующем году, то буду ограничен в средствах, что осложнит работу над девелопментом большого проекта. Но всегда можно найти партнеров для производства. Сегодня эта тенденция получила широкое распространение, и уже мало кто снимает в одиночку. Продюсеры крупных фильмов стремятся как-то диверсифицировать риски, получить дополнительные ресурсы.

Вы предполагали, что попадете в состав лидеров, или для вас это стало неожиданностью?

В определенной степени это было неожиданностью. Хотя поскольку практически единственным качественным критерием отбора является количество зрителей, то элементарная прикидка по цифрам позволяла предположить, что компания «ПРОФИТ» близка к первой десятке. За последние шесть лет мы выпустили два больших кассовых проекта – МАСТЕР И МАРГАРИТА и СЕРДЦЕ ПАРМЫ. А дальше вопрос не только в цифрах, так как все-таки лидеров утверждает совет и могут быть приняты, как мы видим, разные решения.

Будете ли вы включаться в «сказочную гонку» и тоже делать что-то семейное или ваша цель даже в качестве лидера – кино для взрослого зрителя, каковым был фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА, показавший выдающиеся результаты в прокате?

Если бы на примете был проект, близкий по параметрам к МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ, то я бы с удовольствием за него взялся. Но, к сожалению, редко можно найти фильм, который сочетал бы в себе, помимо постановочного размаха, масштаб и глубину содержания истории в виде литературной основы и коммерческий потенциал. ВОЙНУ И МИР уже снимают, а больше, наверное, мало что может быть интересно зрителю на этой поляне (смеется). Мы ищем, все время прокручиваем это в голове, но каждый раз что-то останавливает. Либо замах не слишком крутой, либо прогнозы неутешительные. Даже несмотря на то, что нам доступно множество произведений классической русской литературы и советских романов.

А что касается сказок, то их сейчас снимают немерено, но вопрос же в качестве. Пока фильмы будут сниматься на хорошем уровне и будет получаться интересными для зрителя, люди будут их смотреть. На самом деле таких фильмов не так уж много – в прокат выходит всего несколько картин в год. Поэтому я от сказок не отказываюсь, но и впрямую в планах их пока нет.

Говоря о партнерах, можно ли предположить, что вы объединитесь с «Марс Медиа»? Компания никак не может попасть в состав лидеров, а в девелопменте у нее имеется несколько крупнобюджетных сказок.

Честно признаться, никого конкретного я не имел в виду, но все может быть. С «Марс Медиа» мы уже работали, и у нас сложились добрые отношения.

Ваш фильм СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ получил призы на фестивалях «Новое движение» и «Дух огня». Картина поднимает сложную, неоднозначную тему. Какие идеи вы хотели передать? Чем вас привлекла эта история?

Это действительно сложная, неоднозначная, при этом вполне себе актуальная сегодня тема не только в нашем обществе, но и вообще в цивилизованных странах. Если бы СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ рассказывала только об абьюзе и харрасменте, то, может быть, и не была бы такой любопытной. Опять же, была бы простая двухходовка: кто-то кого-то преследует, и хороший дяденька пользуется доверчивостью своих студентов. А в фильме все гораздо сложнее, потому что речь идет о серьезных чувствах со стороны пострадавшей, если можно так выразиться. И это сильно обогащает саму историю и делает ее объемной.

Оба персонажа вызывают сочувствие. Как говорят, героев надо жалеть. Если героя жалко, то это дает повод углубиться в кино, поковыряться в сюжете и мотивации персонажей. Вот мне жалко и героя, и героиню. Они не плоские, не однозначные, сложные люди, похожие на настоящих.

Так как в производстве участвовал фонд «Кинопрайм», почему премьера состоялась не на «Маяке»? Будет ли картина показана там?

Дело в том, что фильм был закончен где-то в январе этого года, а «Маяк» проходит в октябре. И это означало бы, что картина должна была бы все это время лежать на полке. Мне кажется это неправильным по отношению к ленте и ее создателям. Это же пытка: ты сделал кино, а продюсер его никому не показывает в течение чуть ли не года по непонятным причинам. И потом, будучи профессионалами в нашем деле, фонд «Кинопрайм» никогда не выставлял обременений по премьере проекта непременно на «Маяке». Ближайшим достойным фестивалем с хорошей, долгой историей оказался «Дух огня». Мы очень рады, что фильм там был представлен и получил призы. Ну и потом нас пригласили на «Новое движение», где картина удостоилась наград за режиссуру и актерскую игру. Фильм потихоньку живет.

Хуже другое. В этом году как-то очень остро обозначилась печальная тенденция. Даже не арт-кино, а просто фильмы с каким-то серьезным содержанием, которые пытаются разговаривать со зрителем о чем-то важном и тем более актуальном, стало очень сложно выпустить в прокат или даже разместить на платформах. Большие прокатные компании не хотят заниматься такими фильмами, потому что не видят в них коммерческого потенциала и возможности оправдать хотя бы затраты на выпуск и усилия по продвижению. Но и платформы сегодня предлагают какие-то совсем скромные деньги за проекты. Телевидение и вовсе не покупает такое кино. Все это ставит под вопрос возможность производства подобного рода фильмов. Значит, остаются только министерство культуры и меценаты. На этом далеко не уедешь. И я боюсь, что важнейший сегмент серьезного кино, кинематографа не только развлечений, но и способа разговора со зрителем о глубоком и важном, строго говоря, о нем самом, может просто потихоньку исчезнуть. Мы обсуждаем с коллегами эту проблему, пытаемся понять, как теперь снимать такое кино, и приходим к выводу, что это практически нереально.

В чем вы видите причины возникновения этой проблемы?

Не думаю, что это чья-то злая воля, просто так складывается рынок. Возможно, некоторые звенья этого рынка не вполне понимают важность подобного рода фильмов для индустрии. Условно говоря, для того, чтобы снять хорошую сказку, нужен талантливый режиссер. Массовые коммерческие проекты все время что-то приобретают для себя из серьезного кино, именно там разрабатывается новый киноязык. Не говоря уже о том, что некоторые зрители, пусть их и меньше по сравнению с любителями развлекательного кино, хотят от просмотра фильма получить какие-то серьезные не только переживания, но и мысли. Печально, что все это оказывается как бы не нужно. И если сегодня арт-кино не приносит денег, то как будто нет смысла им заниматься. А ведь, по сути, подобного рода кино – это курица, которая несет золотые яйца для кинематографа. Просто сегодня эту курицу потихоньку грохнут, дожуют крылышки, обглодают ножки – и не будет золотых яиц.

А какие звенья рынка не понимают?

Думаю, это общая проблема всей цепочки людей и организаций, имеющих отношение к производству фильмов. И государственные органы также должны думать о том, как это кино поддерживать. Я не готов сейчас давать советы. Это реально сложные темы, которые мы обсуждаем на протяжении многих лет, но нужно что-то делать. Безусловно, это касается и кинотеатров, и платформ, и в конечном итоге зрителей. Они же тоже не появятся сами по себе, с ними надо работать, приучать смотреть такое кино. Все это длительный процесс, требующий вложения ресурсов. Никто не превратит по щелчку тыкву в карету. Тем не менее необходимо искать выход, потому что ситуация стала тревожной. Такому кино, которое я для себя называю не развлекательным, содержательным, всегда было сложно, но сегодня оно находится под угрозой исчезновения, потому что рынок не готов его оплачивать. Значит, надо понять, кто в этом может помочь, кроме государства и таких отдельных меценатов, как фонд «Кинопрайм».

Как я понимаю, если раньше фонд мог частично возвращать потраченные средства и была некая возобновляемость поддержки, то сегодня, если фонд вложил в производство художественного кино 10 миллионов рублей, он их просто не вернет. Сколько еще он может позволить себе вкладывать в арт-кино по 10–30 миллионов и не возвращать их? Ну он наверняка прекратит свою меценатскую деятельность через пару-тройку лет, а это было бы чрезвычайно печально для нашего кино. Потому что подобных фондов больше нет. Только минкульт как основной игрок на поле поддержки кинопроизводства. Я не предлагаю ничего кардинально перестраивать, система понятна и отработана. Тем не менее имело бы смысл ее обсудить, продумать и сделать так, чтобы арт-фильмы могли бы производиться. Спокойная дискуссия без крайностей могла бы помочь сторонам услышать друг друга.

Какое-то время считалось, что арт-кино вызывает зрительский интерес на платформах и поэтому находит там коммерческую реализацию. Насколько меньше онлайн-кинотеатры стали платить за фильмы?

Гораздо меньше. В разы. По нашему опыту и опыту коллег, успешные арт-фильмы, получавшие призы на фестивалях и уже имевшие какую-то репутацию, два-три года назад можно было продать в среднем на три платформы за 5–7 миллионов на каждую и получить таким образом 15–20 миллионов рублей. Сегодня онлайн-кинотеатры называют цену 1-2 миллиона. И это просто ставит на грань бессмысленности реализацию на рынке для арт-кино. Конечно, бывают исключения. Как, например, замечательный фильм КОНЧИТСЯ ЛЕТО с хорошей фестивальной судьбой и большим актером в главной роли, давшим маркетинговый толчок для этого кино. Но такие исключения только подтверждают правила.

Будете ли вы продолжать снимать арт-кино на этом фоне?

Думаю, да. Если найдем что-то интересующее нас, то будем искать возможности для создания. Мне уже поздно менять свои представления о прекрасном. К такому кино я отношусь с не меньшим интересом и уважением, чем к потенциально коммерческому. А иногда и делать его значительно интереснее, честно говоря.

Кроме проблем с арт-кино, какие в целом вы видите сложности в индустрии на текущем этапе?

Проблема арт-кино требует нерыночного решения. Более того, везде в мире существует эта специфика. Ни в одной стране такое кино само по себе не существует, поэтому разработаны разные сложные схемы поддержки. Нам же надо усовершенствовать нашу систему.

В целом для развития индустрии, мне кажется, необходимо, чтобы в стране было больше зрителей, способных оплачивать свой досуг. В общем-то, поход в кино – достаточно дорогое удовольствие, и далеко не все могут себе его позволить в силу элементарного отсутствия средств или доступа к кинотеатрам. Отчасти это сейчас компенсируется платформами, но все-таки характер восприятия в кинозале и дома у телевизоров принципиально различается.

Ну а дальше, как и везде, не хватает идей, не хватает талантов на всех позициях. Это объективная реальность, с ней ничего нельзя поделать, потому что таланты не растут как грибы. Тем не менее им надо дать возможность где-то проявить себя. Сейчас это возможно сделать в кино или сериалах для платформ или телеканалов. Какой-то другой специальной российской проблемы в кинематографе я не вижу. Всем в мире не хватает интересных идей, сценариев, талантливых режиссеров, выдающихся актеров и продюсеров.

Фото: компания «ПРОФИТ»