«Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в России в запланированную дату

Дальнейшая судьба проекта пока неизвестна

Драма АЛЬФА не выйдет на российские экраны в заявленную дату. Об этом сообщает «Афиша» со ссылкой на дистрибьютора.

Кинотеатральный релиз нового фильма от режиссера ТИТАНА Жюлии Дюкорно был намечен на 25 сентября. В настоящий момент неизвестно, появится ли лента в прокате позднее или же ее релиз будет полностью отменен.

Ранее киносеть «Каро» и центр «Зотов» приостановили продажу билетов на фильм, а со страниц кинотеатров исчезли все запланированные сеансы – в том числе и зрительская премьера 18 сентября.

Действие картины разворачивается в недалеком будущем, где мир поразила неизвестная болезнь, превращающая людей в мраморные статуи. Когда юная Альфа возвращается домой с вечеринки с только что сделанной татуировкой, ее мать-врач понимает, что дочь могла заразиться. Вместе им предстоит совершить путешествие в историю их семьи и справиться с вызовами нового мира.

На данный момент, единственный российский публичный показ АЛЬФЫ состоялся в июле в рамках церемонии закрытия фестиваля молодого кино VOICES.

Фото: кадр из фильма АЛЬФА