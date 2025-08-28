top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в России в запланированную дату

«Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в России в запланированную дату

Автор: Илья Кувшинов

28 августа 2025

Дальнейшая судьба проекта пока неизвестна

Драма АЛЬФА не выйдет на российские экраны в заявленную дату. Об этом сообщает «Афиша» со ссылкой на дистрибьютора.

Кинотеатральный релиз нового фильма от режиссера ТИТАНА Жюлии Дюкорно был намечен на 25 сентября. В настоящий момент неизвестно, появится ли лента в прокате позднее или же ее релиз будет полностью отменен.

Ранее киносеть «Каро» и центр «Зотов» приостановили продажу билетов на фильм, а со страниц кинотеатров исчезли все запланированные сеансы – в том числе и зрительская премьера 18 сентября.

Действие картины разворачивается в недалеком будущем, где мир поразила неизвестная болезнь, превращающая людей в мраморные статуи. Когда юная Альфа возвращается домой с вечеринки с только что сделанной татуировкой, ее мать-врач понимает, что дочь могла заразиться. Вместе им предстоит совершить путешествие в историю их семьи и справиться с вызовами нового мира.

На данный момент, единственный российский публичный показ АЛЬФЫ состоялся в июле в рамках церемонии закрытия фестиваля молодого кино VOICES.

Фото: кадр из фильма АЛЬФА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
«Марс Медиа» готовит сериальную экранизацию «Бесприданницы»
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»
Подробнее
Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
Большое путешествие: итоги российского онлайн-проката в июле 2025 года
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc: выбор БК
Подробнее
В Москве прошла премьера фантастического боевика «Идентификация»
Подробнее
В Москве состоялась премьера психологического триллера «Выход 8» 
Подробнее