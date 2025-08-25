Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат

«Диспетчер» расположился на третьей строчке чарта

Предпоследний уикенд август обновил антирекорд и стал самым слабым в 2025-м году.



Лидером официального проката оказался семейный проект ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK). Новинка с Дмитрием Нагиевым заработала около 27-28 млн рублей.



Бронза чарта досталась триллеру ДИСПЕТЧЕР (GF) с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс. В свой премьерный уикенд фильм записал на свой чуть больше 18 млн рублей.



С четвертого места таблицы лучших релизов уикенда стартовала криминальная комедия ГЕЛЯ (NMG), освоив примерно 12 млн рублей. На седьмой строчке расположился другой российский релиз – семейная лента РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO) с результатом около 8-9 млн рублей. Обе картины показали наихудшую среднюю посещаемость в первой десятке – 5 человек на сеанс.



Также в топ-10 пробился немецкий семейный фильм ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (NKI), пополнивший свою копилку на 8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ