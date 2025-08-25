top banner
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат

Автор: Георгий Романов

25 августа 2025

«Диспетчер» расположился на третьей строчке чарта

Предпоследний уикенд август обновил антирекорд и стал самым слабым в 2025-м году.

Лидером официального проката оказался семейный проект ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK). Новинка с Дмитрием Нагиевым заработала около 27-28 млн рублей. 

Бронза чарта досталась триллеру ДИСПЕТЧЕР (GF) с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс. В свой премьерный уикенд фильм записал на свой чуть больше 18 млн рублей. 

С четвертого места таблицы лучших релизов уикенда стартовала криминальная комедия ГЕЛЯ (NMG), освоив примерно 12 млн рублей. На седьмой строчке расположился другой российский релиз – семейная лента РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO) с результатом около 8-9 млн рублей. Обе картины показали наихудшую среднюю посещаемость в первой десятке – 5 человек на сеанс. 

Также в топ-10 пробился немецкий семейный фильм ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (NKI), пополнивший свою копилку на 8 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ

