Предварительная касса четверга: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

29 августа 2025

Первая тройка чарта досталась новинкам

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стал отечественный мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP). В первый день проката анимационный проект заработал 8,8 млн рублей, что по итогу недели должно вылиться в 45-50 млн рублей кассовых сборов.

Серебро чарта отошло японскому фильму ужасов ВЫХОД 8 (PVZGL). Сложно сказать, насколько фанатской окажется экранизация популярной игры, но заработанные ей на старте 7,5 млн рублей могут дать никак не меньше 30-35 млн рублей за четыре дня проката. 

Замкнула тройку лидеров российская комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI). Проект записал на свой счет около 5,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья может превратиться в 25-30 млн рублей. 

Фантастический релиз ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (VLG) занял седьмое место таблицы лучших релизов четверга с результатом 1,7 млн рублей. Такой старт позволяет проекту рассчитывать на 8-9 млн рублей по итогу уикенда. 

Строчкой ниже расположился американский хоррор ВЕДЬМИНА ДОСКА (PRD) с 1,3 млн рублей в своей копилке. Девятое место с результатом в 1,1 млн рублей отошло отечественной фантастике ИДЕНТИФИКАЦИЯ (NMG). Оба релиза могут рассчитывать на 5-6 млн рублей за четыре дня проката.

Перевыпуск культового аниме Мамору Осии ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (INK) положил в свою копилку в первый день проката 0,9 млн рублей, что позволило ему занять десятое место. К концу недели проект должен освоить 4-4,5 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

