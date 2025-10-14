Обзор новинок проката на уикенде 16–19 октября

На грядущем уикенде кинотеатры ждет множество разножанровых новинок, но единственного флагмана среди них нет. Хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG) постарается привлечь поклонников жанра необычным концептом: его главный герой – это пес, который старается спасти своих хозяев от нечисти. Ориентирами по сборам в данном случае могут служить ленты ПРИСУТСТВИЕ (22,1 млн рублей и 47 тысяч зрителей на старте) и СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (17,5 млн рублей и 37 тысяч зрителей на старте).

Еще один зарубежный остросюжетный релиз недели – триллер ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (EXP) – делает ставку на эротическую составляющую. Ему несколько не хватает событийности в силу отсутствия звезд в касте, так что ориентирами по сборам тут могут служить такие фильмы, как МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (7,3 млн рублей и 16 тысяч зрителей за первый уикенд) и ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО (5,4 млн рублей и 10 тысяч зрителей на старте).

Среди российских релизов выделяется биографическая драма ЛЕРМОНТОВ (VLG/К24). Типичный представитель авторского кино постарается расширить свою аудиторию за счет школьников и ценителей костюмных драм и благодаря этому стартовать на уровне релизов АМАНАТ (19,3 млн рублей и 63 тысячи зрителей на старте) и ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (12,6 млн рублей и 39 тысяч зрителей после первых выходных).

Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Фильм Бакура Бакурадзе – отличный портрет поэта, который, как и многие другие русские литераторы, знаком всем нам с детства в статусе неприкасаемого памятника. Режиссер в ЛЕРМОНТОВЕ оживляет образ писателя, раскрывает его как человека, и делает это сколь сложно, столь и изящно».

До российского проката на этой неделе доберется новый фильм Ари Астера ЭДДИНГТОН (AMDT/CPF). Привлекательность богатого актерского состава картины несколько нивелируется наличием пиратской копии в сети и неоднозначными отзывами критиков и зрителей. Поэтому в данном случае можно рассчитывать на показатели предыдущей работы режиссера ВСЕ СТРАХИ БО (11,5 млн рублей и 29 тысяч зрителей за первые выходные) и сатирического фестивального байопика ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (10 млн рублей и 30 тысяч зрителей на старте).

Ценителей боевиков в прокате ждет ЛЕДЯНОЙ ПРЕДЕЛ (GF). Лента о непобедимом герое-одиночке не выделяется ни необычным концептом, ни дорогим продакшном, однако она способна полностью удовлетворить поклонников жанра за счет звездного каста и обильного экшна. Ее ориентиры по сборам – АГЕНТ НА УИКЕНД (16,9 млн рублей и 35 тысяч зрителей за первый уикенд) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн рублей и 27 тысяч зрителей на старте).

Тем, кто следит за фестивальным кино, стоит обратить внимание на арт-хоррор ЖАТВА (KAP) и документальный фильм ХОТ РОД: ЛЕТАЮЩИЙ КИРПИЧ (CKINO).

Также в прокат выйдут фильм ужасов АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ (KNLG), хоррор БЭМБИ. ЛЕСНОЙ КОШМАР (NKI), семейная драма ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ (SBF), комедия ДЕТКИ: ИНСТРУКЦИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ (PNR), анимационный фильм РУСАЛОЧКА. НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ (KNLG), комедия СЕРДЦЕЕД (TNL) и эротический триллер ТРОФЕЙ (CIPA).

Флагманом среди пиратских релизов должен стать фантастический боевик ТРОН: АРЕС – третья часть медиафраншизы Disney. Главную роль в проекте на этот раз исполнил Джаред Лето. Предыдущий фильм серии заработал в официальном российском прокате в 2015 году больше 600 млн рублей. Несмотря на не самые радужные отзывы из-за океана, лента может отнять часть зрителей у новинок ЛЕДЯНОЙ ПРЕДЕЛ и ГЛАЗАМИ ПСА.

Фото: кадр из фильма ГЛАЗАМИ ПСА

14.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина