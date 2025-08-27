Фестиваль Original+Doc: выбор БК

Онкология, секс и гумилевские мистерии

26 августа в Москве завершился III фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Doc. «Бюллетень кинопрокатчика» посмотрел конкурсную программу смотра и выбрал из нее пять проектов, которые советует не пропустить.

«В поисках Андрея Рублева», реж. Орхан Абулов (Start)

БК уже писал об этом проекте с «Пилота», и с тех пор наши ожидания от него нисколько не сократились. По сути, это рассказ о феномене русской иконы, но сделанный без лишнего пафоса, без придыхания, с пониманием того факта, что этот феномен достаточно молод, и что его встроенность в наш культурный код далеко не такая древняя, как сами иконы. Отдельно в сериале привлекает то, что он в целом готов разговаривать со своей аудиторией с искусствоведческих позиций, анализировать произведения Андрея Рублева и других иконописцев, разбирать их, а не просто дидактически заявлять их ценность.

«Рак. На пороге открытия», реж. Александр Македонский (KION)

Онкологические заболевания – это, что, по статистике, может коснуться примерно каждого пятого человека. При этом, как и в случае с другими смертельно опасными болезнями, эта тема может часто стигматизироваться, замалчиваться, обрастать ненужными стереотипами. Показанный на фестивале эпизод сериала старательно избегает всех этих ошибок, делая из драматического материала практически нонфикшн-экшн – и сопровождает свой рассказ предельно понятными комментариями экспертов, врачей, ученых. Единственное пожелание к нему – все-таки подсветить и те социальные проблемы, которые сопровождают онкологию и ее лечение (достаточно ли лекарств? достаточно ли бюджетов выделяет государство как на исследования, так и на помощь пациентам?). Это придаст проекту дополнительную и крайне серьезную глубину.

«История русского секса», реж. Андрей Маяцкий (Okko)

Задорный рассказ о том, как в России с самых древних и известных времен и до наших дней понимался и воспринимался обществом секс. Повествование щедро поддерживается лихой анимацией и небанальными выступлениями экспертов. Разумеется, очень быстро становится очевидно, что через историю секса можно понять и представить историю цивилизации, государства, общества в целом – в данном случае восточнославянского, а затем и российского. Многое, конечно, окажется за бортом и за кадром (спасибо действующему законодательству), но само желание поговорить о сексе вместо того, чтобы впадать в ханжество, по умолчанию вызывает одобрение.

«Гумилевские мистерии», реж. Алексей Юргайтис (ИРИ, VK Видео)

Амбиции создателей этого проекта не знают границ: задача, которую они перед собой поставили – это рассказать о жизни Николая Гумилева не дидактическим, прямым образом, а магически-реалистическим. Судьба поэта предстает здесь не просто биографией, а осуществлением пророчеств, заклинаний и проклятий, обрушивающихся на нас из высших сфер. Проекту не всегда хватает бюджета, но само по себе желание воскресить подобным образом память о гении, расстрелянном в августе 1921 года, вызывает абсолютное уважение.

«Народные художественные промыслы», реж. Борис Никлавис (Wink)

Пускай не самый оригинальный в плане киноязыка, но крайне обаятельный док про, собственно, традиционные российские художественные промыслы. Отличный набор спикеров (искусствоведы, мастера, художники, дизайнеры), грамотный монтаж, спокойный темп и выверенное содержание. Да, фильм требует от зрителя определенного внимания и, по крайней мере в начале, усидчивости – но дальше цепляет крепко. А сам подход к истории общества и культуры через историю конкретных вещей дает проекту нужную сфокусированность.

Фото: кадр из сериала «В поисках Андрея Рублева»