Вадим Иванов и Николай Борунков: «Кинотеатры – это уникальная среда, которую не сможет заменить другое развлекательное предложение»

Вероятно, самый крупный потенциальный хит в вашем пакете на осень – это ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Какими вы видите его перспективы? В условиях распространения пиратского контента в кинотеатрах насколько сложно работать с такими релизами?

Вадим Иванов: Сейчас основная проблема, связанная с большим голливудским кино – это невозможность привести зрителей на первый уикенд в тех объемах, в которых мы раньше это делали. Тогда каждую неделю выходило большое голливудское кино, оно могло быть семейно-ориентированное, взросло-ориентированное, но каждую неделю что-то было. Фильмы, как правило, собирали от 40 до 50 процентов своих финальных сборов в первый уикенд. Мог выйти, например, очередной ШРЭК, а через неделю – новые ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ШРЭК падал на 70 процентов, ПИРАТЫ становились лидерами. Сейчас основная проблема связана с тем, что тот зрительский поток, который идет на пиратское кино – это все равно в районе 10–25 процентов от той аудитории, которая приходила раньше на Голливуд. Наша основа серьезно скукожилась. Соответственно, для того, чтобы продать фильм, прокатчик вынужден или тратить огромные деньги, рекламируя его на всю страну, пытаясь купить зрителя за счет медийной кампании, либо он должен очень долго работать с маркетинговыми материалами, пытаясь поймать вот этот ручеек из 10 процентов населения, которые приходят на то или иное кино. То есть у нас недостаточный оборот зрителя в кинотеатрах.

Сама по себе ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – это, конечно, большой бренд. Можно посмотреть, что на вторую ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА в России пришло 4 миллиона зрителей. Если это конвертировать с учетом нынешней прогнозируемой на момент выхода фильма цены билета в 580 рублей, то мы уходим в сборы под 2 миллиарда. Разумно и логично ли предполагать, что мы сумеем сейчас привлечь те же 4 миллиона, которые когда-то пришли на вторую часть? Думаю, что нет. Поскольку есть все-таки дисконт: во-первых, выросла цена билета, которая уже не по карману части аудитории; во-вторых, часть аудитории уехала или находится в России, но в силу обстоятельств сейчас не имеет доступа к развлечениям; часть аудитории вообще перестала смотреть Голливуд в кинотеатрах, потому что совокупное предложение, которое есть сейчас дома либо в «пиратке», либо на легальных ресурсах, огромно и точно стоит дешевле, чем поход в кинотеатр даже на очень любимый фильм.

То есть мы понимаем, что часть аудитории, которая раньше ходила с определенной регулярностью в кинотеатры, мы больше не получим – наверное, никогда. Также ответ на вопрос о том, сможет ли Голливуд собирать столько, сколько он собирал раньше, можно посмотреть сейчас в отчетах западных аналитиков. Рассматривая кассовый результат этого года в Штатах, они констатируют, что Голливуд уже никогда не вернется к тем показателям, которые были до пандемии. Примерно то же самое происходит и у нас. Мы точно так же по голливудскому кино не вернемся к тем показателям, которые были раньше. Вопрос, какой дисконт мы должны будем применить к этому всему – минус 20, минус 30, минус 40 процентов. На ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА мы это увидим.

А можете ли вы о рекламной кампании проекта рассказать поподробнее?

Николай Борунков: Бренд огромный, и, несмотря на продолжительную паузу между второй и третьей частями, новый фильм – это и возвращение любимых персонажей, и появление новых героев, и новые технологические кинопроизводственные возможности, современные визуальные аттракционы. Рекламная кампания будет масштабной, с задействованием всех доступных рекламных инструментов: ТВ, диджитал, наружная реклама, радио, обширное присутствие в кинотеатральной среде, кросс-промо с крупными брендами. Трейлер уже работает во всех кинотеатрах с момента выпуска БАЛЕРИНЫ. Так как сегрегация медийного потребления носит не только гендерный, но и возрастной, и географический характер, для релиза с миллиардными амбициями каждый инструмент подбирается индивидуально с целью охватить всю потенциальную аудиторию.

Мы понимаем, что на ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА существует возможность привлечь ностальгирующую публику, тех людей, которые могли смотреть эту франшизу по ТВ все последние годы. Цифры рейтингов телепоказа как раз на это указывают. Франшиза уже давно вошла в элитную категорию культовых. Старт нашей рекламной кампании уже сейчас в доступной измерительной панели демонстрирует один из самых высоких уровней ожидания среди всех кинотеатральных релизов до конца года, включая новогодние фильмы. И, разумеется, активно задействовано внутрикинотеатральное пространство, которое три года назад вернуло себе пальму первенства как наиболее эффективный источник получения информации для киноходящей аудитории. Это дает гарантированный контакт с той публикой, которую, как мы понимаем, возможно конвертировать на следующий кинопоход.

А как вы в целом оцениваете постоянные разговоры об ограничении доступа иностранного контента на российский рынок (квотирование, дополнительная стоимость прокатного удостоверения) и насколько в этих условиях иностранный контент для вас остается актуальным направлением развития?

Вадим Иванов: Вопрос квотирования не новый, он поднимался еще в бытность Владимира Ростиславовича Мединского министром культуры. И инициатива «5 миллионов», и была еще инициатива ограничения количества сеансов или инициатива «35 процентов» – это все то, что мы уже неоднократно изучали и рассматривали. В свое время, в 2018 году, в отношении инициатив «5 миллионов» и «35 процентов» был дан однозначно негативный комментарий со стороны всех участников рынка. Тогда это были Ассоциация владельцев кинотеатров, Ассоциация кинодистрибьюторов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Министерство культуры с доводами согласилось, и инициативу положили на полку. Сейчас она опять возродилась в виде тех же самых 5 миллионов, а также дополнительных 10 процентов комиссии от проката.

Если реализовать инициативу «5 миллионов» в том виде, в котором она предлагается сейчас, то мы понимаем, что все кино с кассовыми сборами до 50 миллионов рублей с рынка уйдет. Просто станет невыгодно выпускать такие фильмы. В масштабе 2023-2024 годов на рынке останется в районе тридцати релизов. Соответственно, с рынка уйдет все то кино, которое, как я это называю, составляет основу киноиндустрии, за счет которого киноиндустрия живет, развивается. В случае ухода с рынка всех фирм, чьи релизы собирают менее 50 миллионов, у нас как факт исчезнет независимая дистрибуция. То есть все люди, которые работают в этой индустрии, вынуждены будут перепрофилироваться, заняться чем-то другим. Если сверху еще реализовать инициативу с 10 процентами, то с рынка уйдет все кино до 70 миллионов рублей. Останется примерно двадцать иностранных релизов, которые смогут это бремя вынести.

Николай Борунков: Из важного хочется добавить, что «Атмосфера Кино» – это пассионарный индустриальный игрок. Мы выступаем за любые поддерживающие меры, которые призваны обеспечить долгосрочное, поступательное и прочное развитие всей киноиндустрии. Любое насильственное вмешательство может обернуться эпитафией для развлекательной индустрии. Мы уверены, что совместными усилиями всех активных участников рынка нам удастся решить сложные вызовы нового времени. А их немало – это и разрастающийся пиратский кинопоказ, и изнашиваемое кинооборудование, и удержание зрительского интереса к регулярному кинохождению, привлечение нового зрителя, формирование инновационных маркетинговых инструментов и прочее. Безусловно, невозможно игнорировать текущее положение индустрии и причины, которые к этому привели. Мы должны всеми доступными нам способами защитить государственные инвестиции в российское кинопроизводство и в российские картины и обеспечить наиболее благоприятные условия для их выхода в дальнейшем. Но сделать это надо на рыночных принципах открытой и честной конкуренции.

Вадим Иванов: Если с рынка уйдет все независимое кино, отчего пострадает вся независимая дистрибуция, то в финале будет страдать кино российское. И это вывод, который делался еще в 2018 году. Ведь продукт никуда не девается. Как Николай отметил, Голливуд ушел, но мы смотрим Голливуд в кинотеатрах. Плюс у зрителя не будет проблемы встать, выйти и больше не вернуться в кинотеатр никогда. Наверное, это меньше прочих ощутит детский и семейный контент, но весь остальной «взрослый» контент пострадает. Когда мы пытаемся достаточно серьезно ограничить возможности по выпуску иностранного кино в стране, мы таким образом подрываем ту основу, на которой живет в том числе и российское кино. Это самая основная проблема. В этой связи, наверное, можно отметить инициативу АВК, которую они направили в адрес премьера Михаила Владимировича Мишустина, вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой и министра культуры Ольги Борисовны Любимовой, с альтернативным предложением по сборам с иностранного кино – это шкала, которая позволит маленькому кино либо не платить, либо платить мало, а основные деньги будут собираться с большого, в том числе голливудского кино. Такой тариф за широту росписи. Если ЧЕЛОВЕК-ПАУК хочет выйти на двух тысячах экранов, он заплатит сумму, близкую к 20 миллионам, что ему будет вполне по карману. Но мелкое и среднее кино в данной ситуации в меньшей степени будет страдать. Возможно найти пути для того, чтобы собрать полмиллиарда рублей на поддержку российского кино (а больше, чем полмиллиарда, индустрия все равно дать не сможет). Но если пытаться собрать больше, то отрасль начнет схлопываться. Предложенная АВК поступательная шкала достаточно логична и она позволит собирать основные деньги на большом иностранном кино, не трогая маленькое. Я думаю, это то, с чем индустрия, наверное, готова согласиться.

Еще один яркий импортный проект в вашем пакете – хоррор КРИПЕР. Расскажите, пожалуйста, об этом фильме. Насколько Осгуд Перкинс держит в нем планку, заданную в СОБИРАТЕЛЕ ДУШ и ОБЕЗЬЯНЕ? Какие сюрпризы нас ждут в рамках промокампании картины и насколько они адаптируемы к российскому рынку?

Николай Борунков: Ядро потребления данного жанра (который сам по себе 18+) – это сегмент, проникающий в возрастной диапазон от 16-ти до 34 лет. Дальше это ядро расширяется в зависимости от показателей международного проката и, разумеется, кассового успеха на нашей территории, когда фильм приобретает статус обязательного к просмотру. Этот процесс во многом зависит от вирусоемкости самого контента и нестандартного, будоражащего, интригующего маркетингового подхода, который был, в частности, на СОБИРАТЕЛЕ ДУШ. Подобный подход с завидной регулярностью удается реализовывать таким молодым, но перспективным и быстрорастущим компаниям, как Neon и A24.

Мы с вами понимаем, что современный маркетинг – это борьба за минуты внимания потенциальной аудитории, даже секунды. Статистика показывает, что целевую аудиторию, которая заинтересовалась контентом сейчас, довольно сложно заставить даже трейлер до конца досмотреть. И это уже давно сложившаяся тенденция. Борьба за время – самый ценный человеческий актив – обострилась. Если мы, к примеру, говорим про TikTok, платформу, которая практически для всех молодых людей в стратегически важном возрастном сегменте 12–17 лет является естественной виртуальной средой для получения информации и главным развлекательным инструментом, а также площадкой для коммуникации, то окно возможностей для проникновения внутрь этого потокового сознания, потокового потребления – от трех до десяти секунд. И если за это время не удается создать интригующую, вовлекающую коммуникацию, которая была бы интересна потенциальному зрителю, то дальше пробиться через лавинообразный поток контента будет крайне проблематично. Увы, последние годы кабинетная покупка недоступна для российских маркетологов, а органические охваты, даже впечатляющие, «молчаливы». Без доступа к коммерческим инструментам невозможно построить эффективную кампанию и тем более – без статистики проанализировать. Подобная логика применяется и к отечественным рекламным диджитал-инструментам, которыми мы оперируем и которые активно развиваем вместе с коллегами.

Аудитория потребления таких релизов, как КРИПЕР, преимущественно водится в диджитале. Поэтому логичным образом мы стараемся диверсифицировать наши рекламные активности, идем широко в крупнейших охватных агрегаторах, пытаясь выловить массового зрителя за счет интригующих и более адаптированных креативных решений. Дальше начинается точечная работа с фанатскими сообществами, любителями жанра, геймерами, перекрестными субкультурами и прочими. Осгуд Перкинс – самобытный режиссер, ставший явлением в своем жанре. В комплексе с инновационным маркетинговым подходом коллег со студии Neon каждая его картина становится событием.

КРИПЕР в этом смысле не станет исключением. Режиссер вновь будет сотрясать поджилки публики, применяя новаторский визуальный подход, предлагая взглянуть на шокирующие обстоятельства художественного замысла гения под разным углом, буквально стать свидетелем событий. Впечатляющий всплеск зрительской активности онлайн после запуска тизерных трейлера и постера выглядит крайне обнадеживающе и может быть сравним с охватами СОБИРАТЕЛЯ ДУШ.

А если говорить о трейлерах, где вы их сейчас наиболее активно размещаете и где их наиболее активно смотрят? На YouTube, Rutube, во «ВКонтакте»?

Николай Борунков: Размещаем их буквально везде, где позволяет хронометраж. До недавнего времени эта практика также распространялась на запрещенные соцсети, так как органический постинг не является нарушением. Пока нас не лишили кабинетного доступа, YouTube был безоговорочным лидером по уровню эффективности работы с трейлером. Инструментальная панель Google предлагала массу коммерческих возможностей для обеспечивания поставленных уровней просмотров, охватов, кликов, переходов, одним словом, вовлеченности. Все эти сигналы и импульсы далее использовались в рекламной кампании. На текущий момент «ВКонтакте» является основной площадкой по философии, интерфейсу и паттернам поведения аудитории, адаптированной под маркетинговые задачи. Обязательным индустриальным условием стал запуск трейлеров в «Телеграм», но с использованием плеера того же «ВКонтакте». Rutube невозможно игнорировать с учетом кратного увеличения трафика аудитории за последний год, но там работают скорее короткие прероллы при сквозном размещении рекламы внутри холдинга ГПМ. Важно сказать, что в 90 процентах случаев глубина просмотра трейлера, то есть сколько людей посмотрело хотя бы 25 процентов 2-минутного трейлера, ничтожно мала, она варьируется от 2 до 7 процентов, что является статистической погрешностью. Исключениями становятся дико популярные фильмы-события, вирусоемкие, скандальные проекты или трейлеры, в основе которых любимые детские персонажи. Малыши – главные потребители трейлеров на репите. Также «ВКонтакте» и «Телеграм» предлагают коммерческие возможности, чтобы увеличить трафик просмотров или расширить его в рамках информационного партнерства. Присутствие или совместный запуск трейлера с «Кинопоиском», помимо индустриальной символичной статусности, дает отличные охваты на аудиторию любителей кино. Гарантированным же местом досмотра трейлеров всегда был и остается большой экран в кинотеатре. Главное, чтобы зритель был.

Есть ощущение, что рекламные кампании сейчас стартуют зачастую слишком поздно и зрительское ожидание не успевает сформироваться. Согласны ли вы с этим мнением? И когда считаете оптимальным начинать продвижение проектов?

Вадим Иванов: Во-первых, я, наверное, не соглашусь с тем, что рекламные кампании сейчас стартуют поздно. Точнее, кампании на какое-то кино стартуют поздно, на какое-то – рано. Те же участники ближайшей «новогодней битвы» все заявлены в онлайне, и первые материалы по ним уже были продемонстрированы. Да, по-прежнему есть достаточно большое количество релизов, в том числе западных, которые выходят поздно. Но это вопрос того, что на Западе существуют инструменты для короткой и быстрой поимки аудитории и привлечения ее внимания. И там есть дилемма, что тебе нужно делать – заранее выложить материалы, за полгода, либо же провести массированную кампанию за месяц до старта, собрав всю ту же самую аудиторию, которую ты можешь собирать на протяжении шести месяцев. В каждом отдельном случае выбирается собственный подход.

В условиях российского рынка, чтобы привлечь внимание аудитории за месяц до релиза с нуля, тебе надо потратить определенное, значительное количество усилий, в том числе денег. В этом смысле длительный подход более эффективен с точки зрения планирования бюджетов. В любом случае не у каждого российского релиза есть возможность потратить большое количество денег на маркетинговую кампанию. Одновременно с этим не все всегда готовы заранее выдать креатив. И это дилемма, я думаю, будет сохраняться долгое время.

Николай Борунков: Можно уже с уверенностью говорить, что российские тентполы вышли на устойчивую траекторию годового цикла маркетинговой кампании. Это обусловлено и особым вниманием со стороны продюсеров, и финансовыми возможностями проекта в данной весовой категории, и маркетинговой медийной конструкцией. Зачастую эти фильмы и поддерживаются крупными российскими информационными холдингами, которые помогают формировать уровень ожиданий картины на раннем этапе, используя свой профессиональный арсенал.

Если мы говорим про среднежанровое кино, то здесь существует общемировая практика. Люди не находятся в столь заблаговременном цикле планирования собственной жизни, поэтому агрессивные инвестиции на раннем этапе не принесут желаемой отдачи. По закону кинотеатрального жанра все начинается с запуска трейлера во всех доступных пространствах и желательно – месяца за три-четыре, особенно если это оригинальное кино. Основная же рекламная кампания не запустится раньше, чем за месяц до выхода релиза на экраны. Для того, чтобы обеспечить частоту и чистоту контакта на заданную аудиторию, еще придется преодолеть конкуренцию, предубеждения партнеров и выделиться на уровне креатива. Активная покупка рекламы, призванная в первую очередь обеспечить конверсию, то самое пресловутое действие, конечно, должна осуществляться по нарастающей, формируя зрительский интерес ближе к выходу картины на экран. Кинопрокат – это прежде всего бизнес, где важна математика каждого проекта с острой необходимостью оставлять его в прибыльной зоне окупаемости, при этом создав все условия для максимизации кассового потенциала. Никто не станет осознанно действовать себе в ущерб, но и технический выпуск с минимальными инвестициями становится нецелесообразным.

Как вам кажется, как сейчас распределяется интерес продюсеров между этапами работы фильма? Нет ли ощущения, что фокус зачастую смещен на онлайн-релиз и поэтому вложения в кинотеатральный прокат сокращаются?

Николай Борунков: Вы знаете, тенденции меняются очень быстро. Я бы сказал, что индустриальные сдвиги, изменения каких-то глобальных процессов, а не просто поведенческих аудиторных паттернов, происходят ежеквартально. Мы сейчас находимся внутри очередного такого витка, когда эффективная работа тех или иных релизов в онлайн-кинотеатрах и на телевидении во многом зиждется и опирается на результативность в кинотеатральном прокате. То есть симбиоз эффективности, востребованности аудиторией темы, жанра, новаторского режиссерского подхода либо той же самой рекламной кампании обусловливает и дальнейшие коммерческие перспективы проекта на следующих этапах дистрибуционного пути. Динамично растущий производственный цикл с точки зрения ценообразования и меньшие возможности, скажем так, переоценки реальных стоимостей продукта на рынке в текущий момент приводят к более эффективному рабочему тандему дистрибьютора и продюсера. Это способствует разработке оптимальных рекламных кампаний, определению необходимого уровня инвестиций в их инструменты, а также более пристальному вниманию к самим кинотеатральным проектам. Речь идет и о представителях онлайн-кинотеатров, зачастую выступающих сопродюсерами большинства значимых кинотеатральных релизов.

А как вы в целом оцениваете вероятность возвращения Голливуда? Или все ответы на этот вопрос устаревают слишком быстро и нет смысла это обсуждать?

Вадим Иванов: Мы по-прежнему оцениваем это как вероятность (смеется).

Николай Борунков: Давайте так: мы не находимся в состоянии ожидания возврата голливудских мейджоров. «Атмосфера Кино» занимается максимизацией всех доступных рыночных возможностей, работая в плотной связке со всеми существующими активными игроками – крупнейшими продюсерскими организациями, успешными байерами иностранного кино, представителями кинотеатров, онлайн-кинотеатрами, ключевыми отечественными диджитал-ресурсами, лидерами рекламного рынка, которые динамично развиваются и вполне эффективно справляются с вызовами сегодняшнего дня. И мы исключительно заинтересованы в том, чтобы была создана автономная индустриальная экосистема, способная существовать и развиваться, не опираясь на внешнюю конъюнктуру. Точно так же, как и индустриально, в рамках производственных циклов, мы видим, что многие продюсерские центры окрепли, мы видим, что они развиваются, они начинают осваивать новые жанры, и это не может не радовать.

Вадим Иванов: Здесь, конечно, надо добавить, что возврат мейджоров – это отдельная тема, но мы находимся в ситуации, когда голливудские продукты уже де-факто присутствуют на рынке. Поэтому здесь это вопрос технического свойства: в какой момент западные студии или наше правительство захотят закрыть эту серую зону, в которой сейчас находится прокат голливудского кино, чтобы Голливуд вернулся к монетизации этого рынка. И, наверное, рынок в данной ситуации будет это только приветствовать, поскольку тогда появится возможность возвращения к показателям, которые позволят ему не выживать, а развиваться.

Николай Борунков: И важный нюанс: пока голливудский контент, именно мейджорский, находится в серой зоне, без маркетинговой машины, без должного уровня внимания к продвижению (на уровне общенационального охвата), Голливуд проигрывает гонку за ментальный культурный код российскому контенту, рост аудитории которого в сегменте 12–17 лет мы можем уже сейчас достаточно явственно наблюдать. То есть переформатирование в широком смысле этого слова уже происходит. Чем дольше они не будут возвращаться на рынок, тем сложнее им будет отвоевать даже не прежнюю, а хотя бы какую-то существенную долю российского потребителя.

В этом году стало известно о вашем соглашении с компанией Yellow, Black and White о стратегическом партнерстве. Каким образом это повлияет на развитие и работу «Атмосферы Кино»? В чем для вас как для дистрибьютора выгода в этом партнерстве?

Вадим Иванов: Исходя из своей сущности, «Атмосфера Кино» – это независимый дистрибьютор. Мы отличаемся, допустим, от ЦПШ и «НМГ Кинопроката», которые являются частью больших холдингов. У них есть поддержка – как продуктовая, так и финансовая. Мы в каком-то смысле отличаемся и от «Вольги», которая изначально строилась как дистрибьютор всех прав. А наша базовая экспертиза в первую очередь всегда была сосредоточена именно в кинотеатральной дистрибуции. И независимому кинотеатральному дистрибьютору достаточно тяжело выживать. Ты должен либо опираться на какую-то финансовую, холдинговую поддержку, как это происходит у «НМГ Кинопроката» и ЦПШ, либо же искать продуктового партнера.

Именно таким стратегическим продуктовым партнером на старте компании у нас был «Марс Медиа». В определенный момент времени стало понятно, что для успешного развития каждой компании – и «Марс Медиа», и «Атмосфере» – нужно пойти своим путем. Сейчас мы связали свою стратегическую судьбу с Yellow, Black and White, который для нас теперь является стратегическим продуктовым партнером.

Не секрет, что Yellow, Black and White является лидером российского производственного рынка с далекого уже 2017 года. Среди их тентполов последних восьми лет – ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ХОЛОПЫ, ЧЕБУРАШКА, ПОСЛЕДНИЕ БОГАТЫРИ. То есть Yellow, Black and White является самой успешной, самой кассовой российской производственной студией последнего десятилетия. Поэтому для нас это партнерство так важно. Оно позволяет нам опереться на продуктовую линейку, которую предоставляет студия, и в том числе за счет этой линейки выстраивать свой собственный лайнап. Особенно для нас приятно, что Yellow, Black and White в своей философии готов быть партнером, который в первую очередь нацелен на развитие нашей дистрибуции как бизнеса.

Николай Борунков: На наш взгляд, данное партнерство стало логичным шагом как для «Атмосферы Кино», так и для Yellow, Black and White в формировании дальнейшего устойчивого роста компаний. У нас схожее стратегическое видение, близкая корпоративная культура и общая страсть к кино. Все наши усилия направлены на укрепление и дальнейшее развитие отечественной кинопрокатной и кинопроизводственной отрасли. Активное применение накопленной богатой совместной экспертизы призвано поддержать, а в дальнейшем – нарастить регулярность кинохождения за счет диверсификации жанрового предложения, применения лучших маркетинговых рыночных практик и увеличения количества крупнобюджетных релизов.

Какие проекты Yellow, Black and White вы будете прокатывать? Есть ли в их выборе какая-то принципиальная логика или по каждому проекту дистрибьютор определяется отдельно?

Вадим Иванов: Соглашение предусматривает эксклюзивную дистрибуцию нами всего контента, который производит Yellow, Black and White за пределами тех тайтлов, которые на сегодняшний момент были уже подтверждены к дистрибуции с другими партнерами. Следующий ХОЛОП будет у ЦПШ, ЧЕБУРАШКА 2 точно так же выходит у ЦПШ, а ЧЕБУРАШКА 3 уже будет нашим релизом. Первым значимым проектом, который мы выпускаем, будут ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ в этом октябре. Первым «миллиардером» должен будет стать КОЛОБОК, спин-офф ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, который на сегодняшний момент запланирован на осень 2026 года.