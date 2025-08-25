Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования

К финансированию утверждено 50 кинозалов

Фонд кино объявил результаты отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии. К финансированию для приобретения комплектующих и расходных частей утверждено 50 кинозалов.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы».

Список организаций, осуществляющих показ фильмов, утвержденных к получению средств в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии