Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования

Автор: БК

25 августа 2025

К финансированию утверждено 50 кинозалов

Фонд кино объявил результаты отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии. К финансированию для приобретения комплектующих и расходных частей утверждено 50 кинозалов.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы».

 

 

Список организаций, осуществляющих показ фильмов, утвержденных к получению средств в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии

 

№ п/п

Регион

Тип н.п.

Наименование н.п.

Наименование организации

1

Алтайский край

г

Заринск

МБУК ДК "Северный"

2

Амурская область

г

Благовещенск

ООО "Рента"

3

Башкортостан Республика

с

Зилаир

МАУ "Центр культуры и досуга" с. Зилаир

4

Владимирская область

г

Александров

МБУК "ККЗ "Южный"

5

Владимирская область

г

Петушки

МБУ "Петушинский РДК"

6

Владимирская область

г

Гороховец

МБУК "МКДЦ "Ракета"

7

Владимирская область

г

Суздаль

МБУК "ЦКД г. Суздаля"

8

Волгоградская область

г

Камышин

МАУК ЦКД «Дружба»

9

Волгоградская область

г

Урюпинск

МАУК "УГЦК"

10

Волгоградская область

г

Фролово

МБУ "ЦФК спорта, здоровья молодежи и детей"

11

Воронежская область

г

Нововоронеж

МАУК "Культурно-досуговый центр"

12

Забайкальский край

пгт

Агинское

ГУК "Амар Сайн"

13

Забайкальский край

г

Борзя

ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"

14

Забайкальский край

г

Нерчинск

ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"

15

Забайкальский край

пгт

Карымское

ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"

16

Забайкальский край

пгт

Первомайский

ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"

17

Забайкальский край

г

Балей

ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"

18

Забайкальский край

пгт

Кокуй

ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"

19

Ивановская область

г

Кохма

ООО "ЭфЭм"

20

Ивановская область

г

Кохма

ООО "ЭфЭм"

21

Ивановская область

г

Кохма

ООО "ЭфЭм"

22

Иркутская область

с

Оёк

СКСК Оёкского муниципального образования

23

Карелия Республика

г

Петрозаводск

ГАУ РК "ЦНТиКИ РК"

24

Карелия Республика

г

Пудож

МБУК "Пудожский ДК"

25

Костромская область

г

Кострома

ОГБУК "Областной Дом народного творчества им. Иосифа Кобзона"

26

Костромская область

г

Буй

МБУК СКЦ "Луч"

27

Костромская область

г

Нерехта

МУ "ЦКМП "Диалог""

28

Костромская область

г

Волгореченск

МБУК "Волгореченский ГКЦ "Энергетик"

29

Костромская область

г

Мантурово

МБУ МЦ "Юность"

30

Красноярский край

г

Сосновоборск

МАУК ГДК "Мечта"

31

Красноярский край

г

Шарыпово

МАУ "ЦКР г. Шарыпово"

32

Красноярский край

г

Дивногорск

МБУК ГДК "Энергетик"

33

Крым Республика

г

Щелкино

МБУК ЛР РК "РДК "Горизонт"

34

Липецкая область

г

Грязи

МБУК "МКМЦ" Грязинского района

35

Нижегородская область

г

Саров

МБУК "Городской музей"

36

Нижегородская область

г

Дзержинск

МБУ ДО "СШ "ФОК "ОКА"

37

Новгородская область

г

Сольцы

МБУК "ЦКД"

38

Оренбургская область

г

Медногорск

ГУП "Облкиновидео"

39

Оренбургская область

г

Бугуруслан

ГУП "Облкиновидео"

40

Оренбургская область

г

Бугуруслан

ГУП "Облкиновидео"

41

Оренбургская область

г

Орск

ГУП "Облкиновидео"

42

Пермский край

г

Кунгур

МАУК "ЦД "Нагорный"

43

Пермский край

г

Губаха

МБУК ЦБ

44

Пермский край

г

Чернушка

ООО "Чернушинская радиовещательная компания"

45

Пермский край

г

Чернушка

ООО "Чернушинская радиовещательная компания"

46

Самарская область

г

Сызрань

МБУ "Культурно-досуговый комплекс"

47

Свердловская область

г

Верхняя Пышма

МАУ "ДК "Металлург"

48

Смоленская область

г

Рославль

ООО "РК "Фабрика"

49

Татарстан Республика

г

Лениногорск

МБУ "Дворец культуры" МО "ЛМР" РТ

50

Тюменская область

г

Ишим

ООО "АВАЛОН"

 

