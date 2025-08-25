Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
К финансированию утверждено 50 кинозалов
Фонд кино объявил результаты отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии. К финансированию для приобретения комплектующих и расходных частей утверждено 50 кинозалов.
Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы».
Список организаций, осуществляющих показ фильмов, утвержденных к получению средств в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии
|
№ п/п
|
Регион
|
Тип н.п.
|
Наименование н.п.
|
Наименование организации
|
1
|
Алтайский край
|
г
|
Заринск
|
МБУК ДК "Северный"
|
2
|
Амурская область
|
г
|
Благовещенск
|
ООО "Рента"
|
3
|
Башкортостан Республика
|
с
|
Зилаир
|
МАУ "Центр культуры и досуга" с. Зилаир
|
4
|
Владимирская область
|
г
|
Александров
|
МБУК "ККЗ "Южный"
|
5
|
Владимирская область
|
г
|
Петушки
|
МБУ "Петушинский РДК"
|
6
|
Владимирская область
|
г
|
Гороховец
|
МБУК "МКДЦ "Ракета"
|
7
|
Владимирская область
|
г
|
Суздаль
|
МБУК "ЦКД г. Суздаля"
|
8
|
Волгоградская область
|
г
|
Камышин
|
МАУК ЦКД «Дружба»
|
9
|
Волгоградская область
|
г
|
Урюпинск
|
МАУК "УГЦК"
|
10
|
Волгоградская область
|
г
|
Фролово
|
МБУ "ЦФК спорта, здоровья молодежи и детей"
|
11
|
Воронежская область
|
г
|
Нововоронеж
|
МАУК "Культурно-досуговый центр"
|
12
|
Забайкальский край
|
пгт
|
Агинское
|
ГУК "Амар Сайн"
|
13
|
Забайкальский край
|
г
|
Борзя
|
ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"
|
14
|
Забайкальский край
|
г
|
Нерчинск
|
ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"
|
15
|
Забайкальский край
|
пгт
|
Карымское
|
ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"
|
16
|
Забайкальский край
|
пгт
|
Первомайский
|
ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"
|
17
|
Забайкальский край
|
г
|
Балей
|
ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"
|
18
|
Забайкальский край
|
пгт
|
Кокуй
|
ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания"
|
19
|
Ивановская область
|
г
|
Кохма
|
ООО "ЭфЭм"
|
20
|
Ивановская область
|
г
|
Кохма
|
ООО "ЭфЭм"
|
21
|
Ивановская область
|
г
|
Кохма
|
ООО "ЭфЭм"
|
22
|
Иркутская область
|
с
|
Оёк
|
СКСК Оёкского муниципального образования
|
23
|
Карелия Республика
|
г
|
Петрозаводск
|
ГАУ РК "ЦНТиКИ РК"
|
24
|
Карелия Республика
|
г
|
Пудож
|
МБУК "Пудожский ДК"
|
25
|
Костромская область
|
г
|
Кострома
|
ОГБУК "Областной Дом народного творчества им. Иосифа Кобзона"
|
26
|
Костромская область
|
г
|
Буй
|
МБУК СКЦ "Луч"
|
27
|
Костромская область
|
г
|
Нерехта
|
МУ "ЦКМП "Диалог""
|
28
|
Костромская область
|
г
|
Волгореченск
|
МБУК "Волгореченский ГКЦ "Энергетик"
|
29
|
Костромская область
|
г
|
Мантурово
|
МБУ МЦ "Юность"
|
30
|
Красноярский край
|
г
|
Сосновоборск
|
МАУК ГДК "Мечта"
|
31
|
Красноярский край
|
г
|
Шарыпово
|
МАУ "ЦКР г. Шарыпово"
|
32
|
Красноярский край
|
г
|
Дивногорск
|
МБУК ГДК "Энергетик"
|
33
|
Крым Республика
|
г
|
Щелкино
|
МБУК ЛР РК "РДК "Горизонт"
|
34
|
Липецкая область
|
г
|
Грязи
|
МБУК "МКМЦ" Грязинского района
|
35
|
Нижегородская область
|
г
|
Саров
|
МБУК "Городской музей"
|
36
|
Нижегородская область
|
г
|
Дзержинск
|
МБУ ДО "СШ "ФОК "ОКА"
|
37
|
Новгородская область
|
г
|
Сольцы
|
МБУК "ЦКД"
|
38
|
Оренбургская область
|
г
|
Медногорск
|
ГУП "Облкиновидео"
|
39
|
Оренбургская область
|
г
|
Бугуруслан
|
ГУП "Облкиновидео"
|
40
|
Оренбургская область
|
г
|
Бугуруслан
|
ГУП "Облкиновидео"
|
41
|
Оренбургская область
|
г
|
Орск
|
ГУП "Облкиновидео"
|
42
|
Пермский край
|
г
|
Кунгур
|
МАУК "ЦД "Нагорный"
|
43
|
Пермский край
|
г
|
Губаха
|
МБУК ЦБ
|
44
|
Пермский край
|
г
|
Чернушка
|
ООО "Чернушинская радиовещательная компания"
|
45
|
Пермский край
|
г
|
Чернушка
|
ООО "Чернушинская радиовещательная компания"
|
46
|
Самарская область
|
г
|
Сызрань
|
МБУ "Культурно-досуговый комплекс"
|
47
|
Свердловская область
|
г
|
Верхняя Пышма
|
МАУ "ДК "Металлург"
|
48
|
Смоленская область
|
г
|
Рославль
|
ООО "РК "Фабрика"
|
49
|
Татарстан Республика
|
г
|
Лениногорск
|
МБУ "Дворец культуры" МО "ЛМР" РТ
|
50
|
Тюменская область
|
г
|
Ишим
|
ООО "АВАЛОН"