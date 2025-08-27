Предпродажи уикенда: «Выход 8» опережает «Паразитов»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP), фантастическую комедию СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI) и японский триллер ВЫХОД 8 (PVZLG).

Очень высокие предпродажи за счет фанатского ажиотажа и предпремьерных показов демонстрирует японский триллер ВЫХОД 8, успевший к текущему моменту освоить более 1,6 млн рублей. Тем самым экранизация культовой видеоигры с элементами хоррора заметно превзошла не только другой проект компании «Про:взгляд» от азиатского режиссера ПАРАЗИТЫ (379,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн без учета превью), но и жанрово более близкие релизы – ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (317,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн), КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).

(млн рублей) ВЫХОД 8 1,619 ПАРАЗИТЫ 0,380 ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» 0,318 КОРАБЛЬ В ПУСАН 0,159 ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ 0,116

Предпродажи мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ составили 1,24 млн рублей. За счет активности родителей с детьми на выходных картина должна вырваться в лидеры к концу уикенда. Пока анимация уступила ФИННИКУ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), но обошла мультфильмы ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), МАРАКУДА (991,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 43,3 млн) и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн).

(млн рублей) ФИННИК 2,233 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 1,240 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,100 МАРАКУДА 0,991 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА 0,724

Фантастическая комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК предварительно заработала 453,2 тысячи рублей. Новинка заметно уступила лентам ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн) и Я – МЕДВЕДЬ (973,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), но превзошла комедию АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).

(млн рублей) ЖДУН 2,332 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,746 СОКРОВИЩА ГНОМОВ 1,565 Я – МЕДВЕДЬ 0,974 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК 0,453 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 0,425

