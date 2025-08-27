Предпродажи уикенда: «Выход 8» опережает «Паразитов»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP), фантастическую комедию СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI) и японский триллер ВЫХОД 8 (PVZLG).
Очень высокие предпродажи за счет фанатского ажиотажа и предпремьерных показов демонстрирует японский триллер ВЫХОД 8, успевший к текущему моменту освоить более 1,6 млн рублей. Тем самым экранизация культовой видеоигры с элементами хоррора заметно превзошла не только другой проект компании «Про:взгляд» от азиатского режиссера ПАРАЗИТЫ (379,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн без учета превью), но и жанрово более близкие релизы – ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (317,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн), КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВЫХОД 8
|1,619
|ПАРАЗИТЫ
|0,380
|ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ»
|0,318
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|0,159
|ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ
|0,116
Предпродажи мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ составили 1,24 млн рублей. За счет активности родителей с детьми на выходных картина должна вырваться в лидеры к концу уикенда. Пока анимация уступила ФИННИКУ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), но обошла мультфильмы ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), МАРАКУДА (991,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 43,3 млн) и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ФИННИК
|2,233
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|1,240
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|1,100
|МАРАКУДА
|0,991
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|0,724
Фантастическая комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК предварительно заработала 453,2 тысячи рублей. Новинка заметно уступила лентам ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн) и Я – МЕДВЕДЬ (973,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), но превзошла комедию АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЖДУН
|2,332
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,746
|СОКРОВИЩА ГНОМОВ
|1,565
|Я – МЕДВЕДЬ
|0,974
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|0,453
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|0,425
Фото: кадр из фильма ВЫХОД 8
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
27.08.2025 Автор: Никита Никитин