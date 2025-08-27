top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым проектом в истории Netflix

«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым проектом в истории Netflix

Автор: Илья Кувшинов

27 августа 2025

Анимационная лента удостоилась 236 млн просмотров

На Netflix появился новый фаворит – анимационный проект КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ стал самым популярным фильмом в истории стриминга с результатом в 236 млн просмотров.

История о девушках с необычными голосами, которые охраняют людей от демонов, смогла побить рекорд комедийного боевика КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (230,9 млн просмотров). Также в пятерке самых популярных проектов Netflix – триллер РУЧНАЯ КЛАДЬ, постапокалиптическая сатира НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ и фантастическая комедия ПРОЕКТ «АДАМ».

Напомним, что ранее, несмотря на стриминговый релиз, КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ смогли возглавить американский бокс-офис. Корпорация традиционно не сообщает цифры кинотеатральных сборов своих релизов, однако индустриальные источники утверждают, что мультфильм заработал в районе $18-$20 млн.

Фото: кадр из фильма КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил жюри питчинга научно-фантастических фильмов и сериалов
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
Дэнни Бойл снимет картину о становлении империи Руперта Мердока
Подробнее
«Марс Медиа» готовит сериальную экранизацию «Бесприданницы»
Подробнее
Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Подробнее
Юбилейная «Ночь кино» откроется в кинотеатре Музея Победы
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дети-шпионы» опередили «Ритмы мечты»
Подробнее
Большое путешествие: итоги российского онлайн-проката в июле 2025 года
Подробнее
Официальная касса России: наперегонки с дедушкой
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 августа
Подробнее

Новости по теме

Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат
Подробнее
Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Подробнее
Зак Снайдер рассчитывает сделать новую «Мятежную луну»
Подробнее
Триквел «Достать ножи» откроет Лондонский кинофестиваль
Подробнее
Netflix провел презентацию проектов нового сезона
Подробнее