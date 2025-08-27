«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым проектом в истории Netflix

Анимационная лента удостоилась 236 млн просмотров

На Netflix появился новый фаворит – анимационный проект КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ стал самым популярным фильмом в истории стриминга с результатом в 236 млн просмотров.

История о девушках с необычными голосами, которые охраняют людей от демонов, смогла побить рекорд комедийного боевика КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (230,9 млн просмотров). Также в пятерке самых популярных проектов Netflix – триллер РУЧНАЯ КЛАДЬ, постапокалиптическая сатира НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ и фантастическая комедия ПРОЕКТ «АДАМ».

Напомним, что ранее, несмотря на стриминговый релиз, КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ смогли возглавить американский бокс-офис. Корпорация традиционно не сообщает цифры кинотеатральных сборов своих релизов, однако индустриальные источники утверждают, что мультфильм заработал в районе $18-$20 млн.

Фото: кадр из фильма КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ