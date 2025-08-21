Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат

Бюджет проекта составил $120 млн

Несмотря на громкие заявления главы Netflix насчет кинопроката, стриминговый сервис все-таки принял решение выпустить ФРАНКЕНШТЕЙНА Гильермо дель Торо на больших экранах.

Картина с бюджетом в $120 млн должна стартовать в кинотеатрах с 17 октября, а затем – дебютировать в онлайне.

«ФРАНКЕНШТЕЙН получит три недели эксклюзивного проката и затем, в случае успеха, может даже задержаться в кинотеатрах. Netflix также собирается выпустить его на физических носителях, как они сделали с ПИНОККИО. Я верю в то, что показ фильмов на большом экране очень важен. Однако, если выбор стоит между возможностью снять кино или не снимать вообще, то решение принимается легко. Как режиссер, ты хочешь рассказывать свои истории», – заявил Гильермо дель Торо в интервью Variety.

Напомним, что ранее Грета Гервиг смогла договориться с Netflix о кинотеатральном релизе грядущей экранизации ХРОНИК НАРНИИ.

Тем не менее, инсайдеры полагают, что эти два проекта могут оказаться исключением из правил, и маловероятно, что другие картины стриминга – в частности, ДЖЕЙ КЕЛЛИ Ноа Баумбаха, БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ ИГРОКЕ Эдварда Бергера и ДОМ ДИНАМИТА Кэтрин Бигелоу – получат такое же отношение со стороны Netflix.

