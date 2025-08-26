Обзор новинок проката на уикенде 28–31 августа

Ключевой новинкой уикенда станет крупнобюджетный отечественный мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP). Его главный герой – юный представитель династии палеонтологов – попадает в мезозойский период и внезапно обнаруживает, что знания, впитанные им с колыбели, способны превратить его практически в супермена. Трейлер демонстрирует высокое качество анимации, большое число приключений и удачный молодежный юмор. У проекта нет равнозначного конкурента в окружении, поэтому можно прогнозировать, что он станет лидером просмотров в стартовый уикенд и будет хорошо собирать в начале сентября, когда дети вернутся с каникул и будут ходить с семьями или дружескими компаниями в кинотеатр. Ориентиром по сборам служат похожие релизы ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (55,1 млн рублей за первые выходные) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн на старте).

Еще одним предложением для семейной аудитории станет фантастическая комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI). Кинокомпания «Наше кино» продолжает линейку современных сказок с Никитой Кологривым в главной роли. На этот раз актер играет призрака, который помогает сплотиться и выбраться из полосы неудач семье неудачливого иллюзиониста в исполнении Максима Лагашкина. По трейлеру фильм выглядит как классический представитель жанра, поэтому прогнозировать сборы можно на уровне схожих ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн рублей после первого уикенда) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн).

Для взрослой аудитории – экзотическое предложение. Японский триллер ВЫХОД 8 (PVZLG) – это сюжетно осмысленная экранизация видеоигры с простым движком: главному герою нужно выбраться из симуляции перехода в метро, подмечая аномалии, которые отсылают к его личным травмам и рефлексиям. Фанбаза игры уже обеспечила проекту высокий рейтинг ожидания, также на новинку могут обратить внимание ценители фестивального кино – ВЫХОД 8 показывали в Каннах. Совокупность этих факторов позволяет прогнозировать сборы на уровне других азиатских представителей жанра: ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (9,3 млн рублей за первые выходные) и ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (7,6 млн на старте).

Привлечь внимание взрослой и преимущественно мужской аудитории может редкий для России жанр фантастического боевика. ИДЕНТИФИКАЦИЯ (NMG) предлагает аудитории понаблюдать за приключениями персонажа Антона Пампушного, который, пробиваясь через футуристичные опасности, пытается вспомнить, кто он такой. Ролик обещает немало сурового экшна, но в актерском составе нет крупных звезд, что снижает рейтинги ожидания. Повлиять на интерес может также зрительское недоверие к российской фантастике и качеству спецэффектов в ней. Поэтому ближайшими ориентирами по кассе можно назвать схожие ленты ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (9,7 млн рублей за первый уикенд) и ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (7,8 млн после первого уикенда).

Неожиданным сюрпризом для фанатской аудитории станет выход в официальный прокат приквела ГОЛОДНЫХ ИГР с подзаголовком БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (VLG). Не исключено, что поклонники франшизы захотят оценить картину на большом экране. Также посетители кинотеатров смогут воспользоваться редкой возможностью посмотреть на большом экране культовое аниме ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (INK).

Кроме того, в прокат выйдут фильм ужасов ВЕДЬМИНА ДОСКА (PRD), триллер о выживании ГРИЗЛИ (PNR), боевик ОПЕРАЦИЯ «НАПОЛЕОН» (RR), итальянская драма с элементами фантастики РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ (PLK), современная экранизация произведения Аркадия Гайдара ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (KNT) и чешская сказка ТРИ ПРИНЦЕССЫ (KNLG).

Фото: кадр из фильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

26.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина