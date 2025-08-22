top banner
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»

Автор: Илья Кувшинов

22 августа 2025

Также в тройку попал триллер «Диспетчер»

Согласно предварительным данным, семейная лента ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) заняла первое место среди официальных проектов в десятке лучших релизов четверга. Новинка заработала чуть больше 5 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 20–25 млн по итогу уикенда. 

Триллер ДИСПЕТЧЕР (GF) расположился на третьей строчке чарта. Американская лента с Лили Джеймс, Сэмом Уортингтоном и Ризом Ахметом освоила в первый день проката почти 3 млн рублей, что может вылиться в 10–13 млн по итогу недели.

Криминальная комедия ГЕЛЯ (NMG) начала свой прокат с четвертого места и 2,2 млн рублей. Картине с Антоном Васильевым и Ильей Малаковым к концу выходных может покориться рубеж в 10-12 млн.

Отечественный проект РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO) стартовал ниже ожиданий, заняв седьмое место таблицы с результатом около 1,7 млн рублей. За четыре дня проката в копилке фильма может оказаться 8–10 млн. 

Также в десятку попала приключенческая комедия ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (NKI). Немецкий проект освоил порядка 1,4 млн рублей и вполне может привлечь 5-7 млн рублей по итогу уикенда.  

Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ

