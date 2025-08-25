В Москве прошел «Слет аниматоров»

Мероприятие собрало более 1500 профессионалов анимационной индустрии со всей России и зарубежья

23 и 24 августа на площадке «Рэдиссон Славянская» состоялось мероприятие, собравшее более полутора тысяч профессионалов анимационной индустрии из России и зарубежья. Его генеральным партнером выступила ГК «Рики».

В рамках «Слета аниматоров» прошли встречи с создателями крупнейших российских анимационных франшиз. В частности, продюсер франшизы ФИННИК Елена Чиркова и продюсер «Малышариков» Аня Кораблева рассказали об особенностях «упаковки» проекта на старте и взаимодействии с брендами, а директор по маркетингу ГК «Рики» Кристина Сивкаева поделилась стратегиями продвижения анимационных проектов. Генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» Майя Москвичева, в свою очередь, раскрыла некоторые секреты лицензирования в анимации и объяснила, почему бренд – это больше, чем мультфильм.

Программа мероприятия также включала различные мастер-классы: супервайзер производства СКА «Петербург» Илья Куприянов представил воркшоп, посвященный оптимизации производственных процессов в 3D-анимации, поделившись опытом и инновационными технологиями, применяемыми в студии, а креативный директор проекта «ПинКод 2.0» Мария Корнилова провела кейс-стади, посвященный перезапуску популярного анимационного сериала.

Помимо этого, в рамках круглого стола «Формируя будущее: анимационное образование в России» участники обсудили вопросы совершенствования системы подготовки кадров для анимационной отрасли. Модератором дискуссии выступила Ольга Балашова, директор по персоналу ГК «Рики».

«Слет важен для индустрии, потому что он выступает своего рода макетом – здесь видно, кто формирует ключевые результаты, какие появляются тенденции и куда движется рынок. Это не просто творческий ивент, а площадка, где встречаются авторы и бизнес», заявил генеральный директор Animation School и создатель мероприятия Андрей Тренин.

«Слет аниматоров» проводится с 2017 года.

Фото: пресс-служба мероприятия